Со мной происходит страшное: какие проблемы со здоровьем появились у звезды Дома-2 Насти Дашко

6:05
Шоу-бизнес

Бывшая участница скандального реалити-шоу "ДОМ-2" Анастасия Дашко откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулась в зрелом возрасте. 

Звезда "Дома-2" Настя Дашко
Фото: Телеграм-канал Насти Дашко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Звезда "Дома-2" Настя Дашко

41-летняя блондинка объяснила, что проходит лечение, связанное с женским здоровьем. Женщину ввели в искусственный климакс. Несмотря на трудности, она надеется на скорое улучшение состояния и возвращение к привычной жизни.

"Страшно от того, что со мной происходит сейчас. Я не была готова к лечению, от которого моё настроение штормит так, что я не всегда могу справиться со своими эмоциями", — цитирует слова Анастасии "СтарХит".

Проблемы с настроением и гормональные всплески

Анастасия подробно описала, как лечение влияет на её эмоциональное состояние. Она переживает сильные перепады настроения, которые проявляются слезами и раздражением даже в бытовых ситуациях. Иногда простые события, вроде невыполненного домашнего задания её сына Клима, вызывают бурю эмоций.

"Буквально сегодня я расплакалась перед репетитором сына, когда увидела, что он не сдал тетрадку. Потом эмоции утихли, и я сама поняла, что была чересчур эмоциональна", — отметила Дашко.

Особенно сложно актрисе приходится с приливами жара, когда тело буквально выходит из-под контроля, и чувство дискомфорта становится практически невыносимым. В своей публикации она подчеркнула, что лечение, которое вводит её в искусственный климакс, не гарантирует полного выздоровления — вероятность успеха составляет около 50 на 50.

Работа и личная жизнь

Сегодня Анастасия Дашко работает логистом и активно развивает карьеру в этой сфере. Она счастлива в браке с мужем по имени Константин Кулешов, который всегда поддерживает её в сложные моменты. У пары двое сыновей, и семья стала опорой для звезды после трудного периода жизни.

Прошлое и испытания

Не обошлось и без откровений о непростом прошлом. Дашко рассказала, что провела два года в тюрьме за мошенничество. Она признается, что это были тяжёлые времена, но именно тогда зародилась её способность находить общий язык с разными людьми и ценить поддержку близких. Будущий супруг Анастасии помогал ей во всех аспектах: приносил передачи, заботился о ней, несмотря на скромные финансовые возможности.

"На последних месяцах срока я узнала, что он собирал металл и сдавал его, чтобы принести мне то, что надо. А я уже потом выделываться стала — это хочу, а это не хочу", — рассказывала звезда "ДОМа-2".

Эти испытания закалили Анастасию, помогли построить крепкую семью и научили ценить мелочи жизни. Сегодня она активно занимается воспитанием сыновей, работой и восстановлением здоровья, демонстрируя пример стойкости и силы духа.

Советы шаг за шагом

  1. При столкновении с гормональными изменениями важно фиксировать эмоции и обсуждать их с близкими.

  2. Не бойтесь просить помощи у семьи и партнёра — поддержка снижает стресс и ускоряет восстановление.

  3. Ведение дневника и планирование дел помогает контролировать эмоциональные всплески.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Игнорировать эмоциональные проявления → возможные конфликты с близкими → регулярные разговоры с психологом или поддерживающими людьми.
• Недооценивать нагрузку лечения → риск эмоционального выгорания → включение отдыха и хобби в ежедневный график.

А что если…

Если бы Анастасия не получила поддержку мужа и семьи, эмоциональные и физические трудности могли бы усилиться. Своевременная помощь и внимание близких помогают сохранять стабильность и жизненный тонус.

FAQ

Что такое искусственный климакс?
Это медицинское вмешательство, которое временно останавливает выработку гормонов, часто применяемое для лечения женских заболеваний.

Как справляться с приливами и эмоциональными всплесками?
Полезны дыхательные упражнения, регулярный отдых, обсуждение состояний с близкими и психологическая поддержка.

Можно ли совмещать лечение и работу?
Да, при правильной организации времени и поддержке семьи, как показывает опыт Анастасии.

Мифы и правда

Миф: лечение женских заболеваний всегда легко переносится.
Правда: побочные эффекты могут быть серьёзными, включая гормональные перепады и эмоциональные трудности.

Миф: после тюрьмы нельзя построить счастливую семью.
Правда: личная сила и поддержка партнёра позволяют преодолевать прошлое.

Миф: зрелые женщины не могут активно работать и развиваться.
Правда: Анастасия — пример того, как совмещать семью, карьеру и здоровье.

Сон и психология

Эмоциональные перепады и гормональные изменения могут нарушать сон. Ведение дневника, поддержка близких и релаксационные техники помогают восстановить психоэмоциональное равновесие.

Три интересных факта

  1. Анастасия Дашко провела два года в тюрьме за мошенничество.

  2. Во время лечения она впервые испытала сильные приливы, характерные для климакса.

  3. Поддержка мужа и семьи помогла ей построить крепкую семью и восстановить карьеру.

Исторический контекст

• Анастасия Дашко — известная фигура реалити-шоу "ДОМ-2", где её жизнь и эмоции были на виду публики.
• Личный опыт испытаний и лечения показывает, как важно поддерживать здоровье и семью одновременно.
• Её история вдохновляет женщин находить силы в сложных жизненных ситуациях.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
