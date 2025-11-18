Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Том Круз отреагировал на развод Николь Кидман: почему актёр уверен, что экс-супруга поплатилась за прошлое

Том Круз прокомментировал развод Николь Кидман и Кита Урбана
1:06
Шоу-бизнес

Том Круз впервые публично отреагировал на развод своей бывшей супруги Николь Кидман с Китом Урбаном. Актёр расценил произошедшее как следствие прошлых событий.

Том Круз
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Том Круз

Кидман подала на развод с Урбаном в сентябре 2025 года после почти двух десятилетий брака. Причиной расставания стали постоянные конфликты из-за графика и образа жизни актрисы.

"Круз уверен, что актриса получила по заслугам", — передаёт Daily Mail.

Во время их собственного развода в 2001 году актёр взял на себя всю вину, хотя, по его мнению, Кидман не была безобидной стороной.

Люди из окружения актёра отмечают, что, несмотря на жёсткие высказывания, Круз испытывает определённое сочувствие к бывшей жене. Он понимает, насколько тяжело она переживает текущую ситуацию.

Сама Кидман старается не показывать публике свои переживания. После развода она стала чаще появляться на светских мероприятиях, но теперь обычно делает это без сопровождения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
