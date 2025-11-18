Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Признание Муромова: кто на самом деле топил его карьеру, и при чём тут Пугачёва

Михаил Муромов заявил об отсутствии конфликтов с Аллой Пугачёвой
1:06
Шоу-бизнес

Певец и композитор Михаил Муромов прокомментировал свои отношения с Аллой Пугачёвой. Он опроверг информацию о том, что Примадонна препятствовала его продвижению на телевидении.

Михаил Муромов
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Михаил Муромов

Муромов уточнил, что проблемы с эфирами создавали не сама Пугачёва, а её окружение. По его словам, песню "Яблоки на снегу" восемь раз пытались убрать из телепрограмм.

"Я никогда и не говорил, что она мне что-то перекрывала. Не знаю, кто это брякнул. Говорил я о том, что на телевидении была команда прихвостней, которые всё время хотели перед ней выслужиться", — пояснил музыкант в интервью "Экспресс газете".

Отсутствие в "Рождественских встречах" Муромов объяснил собственными принципами. Он заявил, что никогда не занимался подхалимством ради попадания в эфир.

К моменту расцвета программы певец уже был четырежды лауреатом "Песни года". Его фотография как самого популярного исполнителя висела на здании ТАСС, что сам музыкант считал достаточным признанием.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
