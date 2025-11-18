Признание Муромова: кто на самом деле топил его карьеру, и при чём тут Пугачёва

Певец и композитор Михаил Муромов прокомментировал свои отношения с Аллой Пугачёвой. Он опроверг информацию о том, что Примадонна препятствовала его продвижению на телевидении.
Муромов уточнил, что проблемы с эфирами создавали не сама Пугачёва, а её окружение. По его словам, песню "Яблоки на снегу" восемь раз пытались убрать из телепрограмм.
"Я никогда и не говорил, что она мне что-то перекрывала. Не знаю, кто это брякнул. Говорил я о том, что на телевидении была команда прихвостней, которые всё время хотели перед ней выслужиться", — пояснил музыкант в интервью "Экспресс газете".
Отсутствие в "Рождественских встречах" Муромов объяснил собственными принципами. Он заявил, что никогда не занимался подхалимством ради попадания в эфир.
К моменту расцвета программы певец уже был четырежды лауреатом "Песни года". Его фотография как самого популярного исполнителя висела на здании ТАСС, что сам музыкант считал достаточным признанием.
