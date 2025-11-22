Клиники полны клиентов, а счета полны нулей: как Малышева превратила медицину в гигантскую империю

Елена Малышева в 2024 году заработала 500 миллионов рублей

6:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Елена Малышева — одна из самых узнаваемых врачей и телеведущих России. За долгие годы работы она превратила своё имя в мощный бренд, приносящий многомиллионные доходы. Но за блестящей телевизионной карьерой скрывается целая империя — медицинские центры, бизнес в сфере здорового питания и роскошная недвижимость за океаном.

Фото: archive.government.ru by Alexey Druzhinin / Government.ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Елена Малышева

Полмиллиарда в год: медицинская империя Малышевой

Если Юлия Белянчикова — легендарная ведущая советской программы "Здоровье" — ассоциировалась у зрителей с бескорыстным служением медицине, то Елена Малышева выстроила совершенно иной путь. Она с самого начала понимала, что популярность можно монетизировать, а репутация врача на федеральном ТВ способна приносить миллионы.

За последние годы семья Малышевых выстроила сеть предприятий, работающих в области медицины и здравоохранения. Только за 2024 год совокупная выручка этих компаний превысила 500 миллионов рублей. В этот показатель не входят доходы от телевидения и собственного индивидуального предпринимательства телеведущей.

Как пишет Life.ru, основным источником дохода остаётся Медицинский центр Елены Малышевой, созданный на базе бывшей московской поликлиники. За прошлый год он заработал около 450 миллионов рублей, при этом самой Малышевой принадлежит 35% акций. Центр специализируется на диагностике, кардиологии, эндокринологии и реабилитации, активно используя телепопулярность своей основательницы.

Знаки сворачивания российского бизнеса

Однако 2023 год стал поворотным. Судя по финансовой отчётности, активность компании постепенно снижается. Сразу несколько юридических лиц, связанных с семьёй Малышевых, прекратили работу или находятся в стадии ликвидации.

Так, телеведущая продала свою долю в ООО "Диета Весна", занимавшемся продажей наборов правильного питания. Ещё одно предприятие — ООО "Есть здорово", обеспечивавшее онлайн-реализацию диетических программ, — в данный момент закрывается.

В декабре 2023 года Малышева также вышла из состава учредителей благотворительного фонда "Призвание", однако сохранила должность руководителя. Аналитики отмечают, что уход из активов и сокращение прибыли могут быть сигналом о постепенном сворачивании российского бизнеса теледоктора.

Тем не менее даже при снижении активности финансовое состояние Малышевой остаётся впечатляющим — её совокупные доходы по-прежнему измеряются сотнями миллионов рублей.

Американская мечта по-русски

Помимо медицинского бизнеса, семья телеведущей обзавелась внушительным портфелем недвижимости в США. Ещё в 2016 году Малышевы приобрели роскошный особняк в Нью-Джерси по адресу 34 Timberline Dr, Alpine, NJ.

Alpine — один из самых престижных и дорогих пригородов Нью-Йорка, известный своими лесными панорамами и соседством с миллиардером Дидди и комиком Крисом Роком. Дом Малышевых — настоящий дворец площадью более 1000 квадратных метров. В нём 21 комната, включая шесть спален и десять ванных.

Покупка обошлась семье в 6,4 миллиона долларов, а после огласки в СМИ фотографии особняка загадочным образом исчезли с американских сайтов недвижимости, а вид улицы на Google Maps оказался размытым.

Недвижимость семьи в Нью-Джерси и на Манхэттене

Это не единственное владение семьи за океаном. Согласно данным американских реестров, ещё один дом — площадью около 800 квадратных метров — находится в 14 километрах южнее, в городе Форт-Ли (Fort Lee, NJ). Он оформлен на мужа телеведущей Игоря Малышева и их сына Юрия. Дом оценён в 2,6 миллиона долларов, а ежегодный налог превышает 40 тысяч.

Кроме того, у семьи было две квартиры на Манхэттене в одном жилом комплексе. Первая — площадью 115 квадратов — была приобретена примерно за 2 миллиона долларов и сдавалась в аренду по цене 7,5 тысячи долларов в месяц. Сейчас апартаменты выставлены на продажу за 1,7 миллиона, что говорит о желании семьи сократить портфель элитной недвижимости.

Вторая квартира — настоящий пентхаус-дуплекс почти на 200 квадратных метров. Он оснащён внутренним лифтом, камином и террасой с панорамным видом на Эмпайр-стейт-билдинг и Гудзон. В 2014 году жильё стоило 2,2 миллиона долларов, а позже выставлялось на продажу за почти четыре миллиона. Покупателя так и не нашлось — возможно, теперь в этих апартаментах живёт младший сын Малышевой Василий.

Из врача в медиамагната

Секрет успеха Малышевой — в её умении объединять медицину и шоу-бизнес. Телепроекты вроде "Жить здорово!" и "Здоровье" стали не просто просветительскими передачами, а частью имиджевой стратегии, обеспечившей ей узнаваемость и доверие аудитории.

Эта медийная репутация позволила Елене Васильевне выстроить целую систему бизнесов на основе бренда "здорового образа жизни". От диетических программ и онлайн-консультаций до фирменных клиник и образовательных платформ — всё, что связано с её именем, вызывает у зрителей ассоциации с медицинской надёжностью.

При этом телеведущая активно инвестирует в зарубежные активы. Многие аналитики видят в этом стратегию диверсификации — распределения капиталов между Россией и США.

Что ждёт бизнес Елены Малышевой

Падение прибыли в России и растущие инвестиции за рубежом могут говорить о том, что Малышева постепенно переносит центр интересов в США. Не исключено, что в будущем она создаст собственный образовательный или медицинский проект для русскоязычных эмигрантов.

Тем временем в России её клиники продолжают работу, а имя телеведущей остаётся символом коммерческого успеха в медицинской сфере.