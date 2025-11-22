Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
О задержании туристов у пирамиды Хеопса сообщили местные СМИ
Кардиоупражнения в метаболическом формате активируют систему дыхания по данным врачей
Обязательное наставничество для выпускников медвузов введут в 2026 году
Свежий навоз прошёл минерализацию за зиму — специалисты по почвам
Перекупщики используют фразу "не беспокоить" как приём продаж
Ямало-Ненецкий округ стал лидером по открытости для туристов по данным АТОР
Чесночная шелуха продлевает свежесть овощей и отпугивает вредителей — Primainspirace
Анатомические различия влияют на удобство велоседла — спортврач Шреггенбергер
Сергей Зверев принял решение вернуться на сцену

Клиники полны клиентов, а счета полны нулей: как Малышева превратила медицину в гигантскую империю

Елена Малышева в 2024 году заработала 500 миллионов рублей
6:41
Шоу-бизнес

Елена Малышева — одна из самых узнаваемых врачей и телеведущих России. За долгие годы работы она превратила своё имя в мощный бренд, приносящий многомиллионные доходы. Но за блестящей телевизионной карьерой скрывается целая империя — медицинские центры, бизнес в сфере здорового питания и роскошная недвижимость за океаном.

Елена Малышева
Фото: archive.government.ru by Alexey Druzhinin / Government.ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Елена Малышева

Полмиллиарда в год: медицинская империя Малышевой

Если Юлия Белянчикова — легендарная ведущая советской программы "Здоровье" — ассоциировалась у зрителей с бескорыстным служением медицине, то Елена Малышева выстроила совершенно иной путь. Она с самого начала понимала, что популярность можно монетизировать, а репутация врача на федеральном ТВ способна приносить миллионы.

За последние годы семья Малышевых выстроила сеть предприятий, работающих в области медицины и здравоохранения. Только за 2024 год совокупная выручка этих компаний превысила 500 миллионов рублей. В этот показатель не входят доходы от телевидения и собственного индивидуального предпринимательства телеведущей.

Как пишет Life.ru, основным источником дохода остаётся Медицинский центр Елены Малышевой, созданный на базе бывшей московской поликлиники. За прошлый год он заработал около 450 миллионов рублей, при этом самой Малышевой принадлежит 35% акций. Центр специализируется на диагностике, кардиологии, эндокринологии и реабилитации, активно используя телепопулярность своей основательницы.

Знаки сворачивания российского бизнеса

Однако 2023 год стал поворотным. Судя по финансовой отчётности, активность компании постепенно снижается. Сразу несколько юридических лиц, связанных с семьёй Малышевых, прекратили работу или находятся в стадии ликвидации.

Так, телеведущая продала свою долю в ООО "Диета Весна", занимавшемся продажей наборов правильного питания. Ещё одно предприятие — ООО "Есть здорово", обеспечивавшее онлайн-реализацию диетических программ, — в данный момент закрывается.

В декабре 2023 года Малышева также вышла из состава учредителей благотворительного фонда "Призвание", однако сохранила должность руководителя. Аналитики отмечают, что уход из активов и сокращение прибыли могут быть сигналом о постепенном сворачивании российского бизнеса теледоктора.

Тем не менее даже при снижении активности финансовое состояние Малышевой остаётся впечатляющим — её совокупные доходы по-прежнему измеряются сотнями миллионов рублей.

Американская мечта по-русски

Помимо медицинского бизнеса, семья телеведущей обзавелась внушительным портфелем недвижимости в США. Ещё в 2016 году Малышевы приобрели роскошный особняк в Нью-Джерси по адресу 34 Timberline Dr, Alpine, NJ.

Alpine — один из самых престижных и дорогих пригородов Нью-Йорка, известный своими лесными панорамами и соседством с миллиардером Дидди и комиком Крисом Роком. Дом Малышевых — настоящий дворец площадью более 1000 квадратных метров. В нём 21 комната, включая шесть спален и десять ванных.

Покупка обошлась семье в 6,4 миллиона долларов, а после огласки в СМИ фотографии особняка загадочным образом исчезли с американских сайтов недвижимости, а вид улицы на Google Maps оказался размытым.

Недвижимость семьи в Нью-Джерси и на Манхэттене

Это не единственное владение семьи за океаном. Согласно данным американских реестров, ещё один дом — площадью около 800 квадратных метров — находится в 14 километрах южнее, в городе Форт-Ли (Fort Lee, NJ). Он оформлен на мужа телеведущей Игоря Малышева и их сына Юрия. Дом оценён в 2,6 миллиона долларов, а ежегодный налог превышает 40 тысяч.

Кроме того, у семьи было две квартиры на Манхэттене в одном жилом комплексе. Первая — площадью 115 квадратов — была приобретена примерно за 2 миллиона долларов и сдавалась в аренду по цене 7,5 тысячи долларов в месяц. Сейчас апартаменты выставлены на продажу за 1,7 миллиона, что говорит о желании семьи сократить портфель элитной недвижимости.

Вторая квартира — настоящий пентхаус-дуплекс почти на 200 квадратных метров. Он оснащён внутренним лифтом, камином и террасой с панорамным видом на Эмпайр-стейт-билдинг и Гудзон. В 2014 году жильё стоило 2,2 миллиона долларов, а позже выставлялось на продажу за почти четыре миллиона. Покупателя так и не нашлось — возможно, теперь в этих апартаментах живёт младший сын Малышевой Василий.

Из врача в медиамагната

Секрет успеха Малышевой — в её умении объединять медицину и шоу-бизнес. Телепроекты вроде "Жить здорово!" и "Здоровье" стали не просто просветительскими передачами, а частью имиджевой стратегии, обеспечившей ей узнаваемость и доверие аудитории.

Эта медийная репутация позволила Елене Васильевне выстроить целую систему бизнесов на основе бренда "здорового образа жизни". От диетических программ и онлайн-консультаций до фирменных клиник и образовательных платформ — всё, что связано с её именем, вызывает у зрителей ассоциации с медицинской надёжностью.

При этом телеведущая активно инвестирует в зарубежные активы. Многие аналитики видят в этом стратегию диверсификации — распределения капиталов между Россией и США.

Что ждёт бизнес Елены Малышевой

Падение прибыли в России и растущие инвестиции за рубежом могут говорить о том, что Малышева постепенно переносит центр интересов в США. Не исключено, что в будущем она создаст собственный образовательный или медицинский проект для русскоязычных эмигрантов.

Тем временем в России её клиники продолжают работу, а имя телеведущей остаётся символом коммерческого успеха в медицинской сфере.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Химикаты выявлены в снегу и почве Альп — данные исследования
Наука и техника
Химикаты выявлены в снегу и почве Альп — данные исследования
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Недвижимость
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Телескоп на шаре зафиксировал рентген Cyg X-1 сообщили NASA
Наука и техника
Телескоп на шаре зафиксировал рентген Cyg X-1 сообщили NASA
Популярное
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников

Российские водители смогут ввозить новые модели кроссоверов по льготному сбору. Какие индийские автомобили подходят под требования и сколько они стоят.

Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Газовый обогреватель прогревает дачный дом за 15 минут
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Обработка нержавейки усложнила штамповку кузовных деталей Сергей Милешкин Падение давления зимой повышает чувствительность суставов — ревматологи Валерия Жемчугова Хофманн создал фальшивое "Письмо Саламандры", заявил Кеннет У. Ренделл Игорь Буккер
Затерялась за Солнцем и вернулась другой: межзвёздная комета показывает сбой в движении
Кошка сопротивляется холоду лишь иллюзией густой шерсти: как настроить погоду в доме под питомца
Путину рассказали, каков план России по выполнению задач СВО
Путину рассказали, каков план России по выполнению задач СВО
Последние материалы
Перекупщики используют фразу "не беспокоить" как приём продаж
Елена Малышева в 2024 году заработала 500 миллионов рублей
Ямало-Ненецкий округ стал лидером по открытости для туристов по данным АТОР
Чесночная шелуха продлевает свежесть овощей и отпугивает вредителей — Primainspirace
Анатомические различия влияют на удобство велоседла — спортврач Шреггенбергер
Сергей Зверев принял решение вернуться на сцену
Изотопы железа совпадают в породах Земли и Луны — учёные
Свитера с узором фэр — айл стали хитом подиумов Парижа — дизайнер Натали Хэммонд
Превратите чёрствый хлеб в хрустящие гренки методом лёгкой обжарки
Французский бульдог в среднем живёт 4,5 года — Royal Veterinary College
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.