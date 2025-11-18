Космос, машины и география: почему сын Наталии Орейро начал рисовать русские берёзки

Сны Наталии Орейро глубоко увлёкся культурой России

Актриса Наталия Орейро давно завоевала популярность в России, но теперь её внимание к стране стало более личным. Звезда рассказала о том, как формируется интерес к РФ у её сына Мерлина.

Актриса Наталия Орейро

Несмотря на то, что мальчик растёт в Аргентине, он с увлечением изучает культуру, историю и достижения страны, в которой у него есть русский паспорт.

По словам Орейро, любовь к России у Мерлина возникла не случайно. Она сама с раннего детства прививала сыну интерес к русской истории и культуре, показывая, что изучение страны может быть увлекательным и разнообразным. Мальчик активно выбирает темы, связанные с Россией, для школьных проектов, охотно исследует географию, исторические события и научные достижения.

"У него есть русский паспорт. Он много ездил в Россию. Ему очень нравится, в конце года он делал работу в школе о России. Нужно было рассказать про географию, про историю. Ему было очень интересно всё, что связано с покорением космоса. Первая женщина в космосе — русская женщина", — цитирует слова Орейро Пятый канал.

Актриса отмечает, что вместе с сыном они изучают биографии и истории выдающихся людей, что позволяет ребёнку погружаться в историю страны и формирует широкую эрудицию. Особенно Мерлину нравится история Валентины Терешковой, первой женщины-космонавта, о которой он узнает много нового и вдохновляющего.

Творчество и увлечения

У сына Наталии проявляется творческая жилка, связанная с русской культурой. Мерлин любит рисовать берёзы — символ России, собирая целые папки своих работ. Кроме того, он интересуется кулинарией и историей народных блюд. Орейро с улыбкой рассказывает, что сын даже самостоятельно приготовил борщ, изучая традиции и рецепты.

Особое внимание Мерлин уделяет старым автомобилям. Особенно ему нравятся легендарные советские машины, например, Lada. Семья пошла дальше, создав для сына кровать, оформленную деталями из автомобиля 1950-х годов, чтобы мальчик мог не только изучать историю техники, но и буквально ощущать связь с ней.

Творческие занятия помогают Мерлину лучше понимать культурное наследие России, а также формируют интерес к изучению истории и традиций страны. По словам актрисы, наблюдать за увлечениями сына доставляет семье большое удовольствие, а сам Мерлин получает возможность совмещать учёбу с хобби и творчеством.

Советы шаг за шагом

Начинайте знакомить ребёнка с культурой через простые и наглядные объекты: книги, рисунки, фильмы. Включайте практические занятия, например, рисование символов страны или приготовление традиционных блюд. Совмещайте учебу и творчество: школьные проекты могут быть связаны с реальными хобби. Создавайте маленькие тематические уголки дома — как в случае с кроватью, оформленной деталями старой машины. Проводите совместные экскурсии или поездки для погружения в исторический и культурный контекст.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Игнорировать интересы ребенка → снижение мотивации к учебе → связывать обучение с творческими проектами.

• Оставлять историю и культуру в сухой теории → потеря интереса → вовлекать через практические занятия.

• Недооценивать личные увлечения → упустить возможность развивать навыки → поддерживать хобби и давать свободу творчества.

А что если…

Если увлечения ребенка будут полностью игнорироваться, существует риск, что он утратит интерес к культуре и истории. Однако творческий подход, как у Мерлина, позволяет сделать учёбу живой и увлекательной, формируя широкую эрудицию и уважение к наследию страны.

FAQ

Как Наталия развивает интерес сына к России?

Через творчество, школьные проекты, рассказы о выдающихся личностях и практические занятия, например, рисование и кулинарию.

Какие предметы наиболее интересны Мерлину?

История, география, освоение космоса и старинные автомобили.

Почему важно совмещать учебу и увлечения?

Это помогает ребёнку лучше усваивать знания, развивает моторику, мышление и творческие способности.

Мифы и правда

• Миф: дети не могут интересоваться культурой другой страны.

Правда: при правильном подходе интерес формируется легко через творчество и практику.

• Миф: школьные проекты скучны и не интересны детям.

Правда: если связывать их с увлечениями, дети проявляют инициативу и творчество.

• Миф: интерес к культуре ограничивается чтением книг.

Правда: практические занятия, игры и творчество делают изучение живым.

Исторический контекст

• Изучение культуры и истории через творчество давно используется в педагогике как эффективный метод развития.

• Внедрение практических проектов помогает детям лучше усваивать знания о стране и ее традициях.

• Современные родители активно используют сочетание творчества, науки и практических занятий для формирования интереса к истории.