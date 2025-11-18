Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Билли Боб Торнтон спустя 22 года рассказал о браке с Джоли: что на самом деле привело к разрыву голливудской пары

Билли Боб Торнтон назвал брак с Джоли лучшим периодом жизни
70-летний Билли Боб Торнтон спустя 22 года после развода рассказал о браке с Анджелиной Джоли. Актёр назвал эти три года совместной жизни одним из лучших периодов.

Анджелина Джоли
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Анджелина Джоли

Несмотря на кратковременность брака, завершившегося в 2003 году, Торнтон подчеркнул, что они сохранили тёплые отношения. По его словам, расставание прошло цивилизованно из-за разных взглядов на жизнь.

"Мы с Анджелиной прекрасно провели время вместе. Это был один из лучших периодов в моей жизни. Мы с ней до сих пор остаёмся очень близкими друзьями", — заявил Торнтон в интервью Rolling Stone.

Актёр также прокомментировал знаменитую историю с амулетами, содержавшими каплю крови друг друга. Он объяснил, что это была просто романтическая идея, которую СМИ превратили в сенсацию.

Джоли ранее также положительно отзывалась об их отношениях. В 2008 году она признавалась, что до сих пор любит Торнтона и гордится временем, проведённым в браке с ним.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
