Билли Боб Торнтон спустя 22 года рассказал о браке с Джоли: что на самом деле привело к разрыву голливудской пары

70-летний Билли Боб Торнтон спустя 22 года после развода рассказал о браке с Анджелиной Джоли. Актёр назвал эти три года совместной жизни одним из лучших периодов.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Анджелина Джоли

Несмотря на кратковременность брака, завершившегося в 2003 году, Торнтон подчеркнул, что они сохранили тёплые отношения. По его словам, расставание прошло цивилизованно из-за разных взглядов на жизнь.

"Мы с Анджелиной прекрасно провели время вместе. Это был один из лучших периодов в моей жизни. Мы с ней до сих пор остаёмся очень близкими друзьями", — заявил Торнтон в интервью Rolling Stone.

Актёр также прокомментировал знаменитую историю с амулетами, содержавшими каплю крови друг друга. Он объяснил, что это была просто романтическая идея, которую СМИ превратили в сенсацию.

Джоли ранее также положительно отзывалась об их отношениях. В 2008 году она признавалась, что до сих пор любит Торнтона и гордится временем, проведённым в браке с ним.