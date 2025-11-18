Кто его короновал? Почему Филипп Киркоров вдруг стал Филей Болгарским

Киркоров станет криминальным элементом Филей Болгарским в новой картине

Певец Филипп Киркоров примеряет неожиданный образ криминального авторитета в новогоднем мюзикле с юмором и культурными отсылками.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Новый новогодний мюзикл обещает стать ярким событием для всей семьи. Зрителей ждёт необычный сюжет, в котором привычные герои предстанут в совершенно неожиданных образах, а любимые актёры попробуют себя в ролях, далеких от их обычного амплуа. Центральное место в истории занимает невероятная комедия о любви, дружбе и приключениях, где юмор сочетается с отсылками к культовым фильмам прошлого.

В числе главных сюрпризов проекта — появление Киркорова в необычном амплуа. Известный певец, оставив за собой корону эстрады, примерит на себя образ криминального авторитета по имени Филя Болгарский. Его герой обаятелен, но не лишён опасности: на лице бандита заметен шрам, а на груди красуется татуировка с надписью "Viva La Diva". Вместо традиционных регалий Филя использует креативный аксессуар — корону из хлебного мякиша, что подчеркивает юмористический характер образа.

"Филя — харизматичный, но криминальный авторитет", — пояснил режиссёр Роман Ким.

По сюжету Филя отбывает наказание в колонии и делит камеру с другими заключенными. Их роли исполнили известные комики и актеры: Илья Соболев, Владимир Селиванов, Максим Киселёв, Андрей Гайдулян и Константин Мурзенко. Внутри тюремных стен Киркоров исполнит свою версию песни певца Валерия Леонтьева "Дельтаплан", наполненную иронией и яркой харизмой, что станет одной из визитных карточек мюзикла.

Сюжет и главные линии

Главная сюжетная линия рассказывает о необычной истории любви между Шуриком и Ниной. Несмотря на современные элементы, фильм сохраняет дух старого советского кинематографа. В проекте можно увидеть многочисленные отсылки к классике: "Операция "Ы"", "Служебный роман", "Кавказская пленница", а также мировым хитам вроде "Форрест Гамп", "Дьявол носит Prada", "Побег из Шоушенка". Такие элементы делают фильм одновременно ностальгическим и современным, интересным как взрослым, так и юным зрителям.

Главные роли исполняют звезды ТНТ, уже знакомые публике по прошлым новогодним мюзиклам. Тимур Батрутдинов воплотит образ Шурика, Марина Кравец сыграет Нину, а Гарик Мартиросян предстанет в роли Саахова. Кроме того, в проекте примут участие эстрадные знаменитости: ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Павел Деревянко, Марина Федункив, Лариса Долина, группы IOWA и The Hatters. Такой звездный состав гарантирует динамичность и насыщенность сцен, а музыкальные номера обещают стать яркими и запоминающимися.

Исторический контекст

• Новогодние мюзиклы ТНТ стали традицией с начала 2000-х годов.

• Использование известных актеров и музыки делает их яркими культурными событиями.

• Комедийные элементы с отсылками к классике помогают создавать ностальгическое настроение и формируют зрительскую традицию встречать Новый год в кинотеатре.