Без нянь и соцсетей: Ирина Шейк поделилась уникальным методом воспитания дочери

Ирина Шейк рассказала о принципах воспитания своей восьмилетней дочери Леи. Модель подчеркнула, что они с Брэдли Купером создают для ребёнка максимально комфортное пространство, несмотря на расставание.
По словам Шейк, у Леи "очень мало цифрового доступа" — это принципиальная позиция обоих родителей. Они сознательно ограничивают влияние соцсетей и современных стандартов красоты на дочь.
"Я знаю, кто я, и знаю, за что стою", — поделилась модель своим ощущением внутренней устойчивости в интервью People.
Эта уверенность, по её мнению, помогает в воспитании дочери.
Бывшие партнёры поровну делят юридическую и физическую опеку над Леей. Они самостоятельно занимаются воспитанием, не привлекая нянь, и сохраняют тёплые отношения ради ребёнка.
В настоящее время Купер строит отношения с моделью Джиджи Хадид. По данным источников, их дочери — Лея и пятилетняя Хай — хорошо ладят и часто проводят время вместе.
