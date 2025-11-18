Соседов указал на неожиданный эффект: скандал вокруг Диброва может пойти по совсем другому сценарию

Скандал с видео принесёт Диброву успех — Сергей Соседов

Шум вокруг откровенного видео с участием Дмитрия Диброва не утихает. Телеведущего активно обсуждают в СМИ и социальных сетях, а в Сети не утихают споры — одни требуют убрать шоумена с эфиров, другие, наоборот, поддерживают его. Пока страсти кипят, Дибров покинул Россию, но, по мнению экспертов, этот скандал может обернуться для него не падением, а новой волной интереса.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сергей Соседов

Скандал как пиар

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что происшествие вряд ли ударит по карьере телеведущего. Более того, оно способно сделать его ещё более заметным на телевидении и в медиапространстве.

"Я не верю, что у него будут какие-то санкции. Мне кажется, он не потеряет в публичности после этой истории. Наоборот, его быстрее возьмут в какую-нибудь программу на федеральный канал с целью привлечения внимания", — отметил Соседов.

Эксперт пояснил, что телевидение всегда живёт за счёт интереса зрителя, а громкие истории дают рейтинг. Даже негативная реакция публики часто играет на руку продюсерам.

"Аудитория будет возмущаться и писать о безобразии. Будут просить закрыть канал. Телевизионщикам это на руку. Просмотры — это рейтинги, а рейтинги — это реклама. Так что я думаю, мы Диму ещё увидим во многих значимых передачах", — добавил музыкальный критик.

Таким образом, считает Соседов, инцидент может стать своеобразным толчком к успеху.

"Это не закроет ему двери на телевидение, а сыграет только в плюс", — подчеркнул он.

Версия самого Диброва

После нескольких дней молчания телеведущий всё же прокомментировал ситуацию. Дмитрий Дибров заявил, что ролик, вызвавший общественный резонанс, был неверно истолкован. По словам шоумена, в видео нет ничего компрометирующего, а сама история раздута искусственно.

Он рассказал, что стал жертвой шантажа — неизвестные требовали крупную сумму денег за неразглашение материала. Телеведущий отказался платить и решил не скрываться.

Реакция окружения

Однако не все разделяют оптимизм Соседова. Представитель телеведущего Артур Якобсон ранее заявил, что скандал может негативно отразиться на профессиональной репутации Диброва.

По словам продюсера, после публикации видео некоторые рекламодатели уже задумались о прекращении сотрудничества, опасаясь за имидж брендов. Для телеведущего, активно участвующего в корпоративных и развлекательных мероприятиях, подобная реакция могла бы стать серьёзным ударом.

Тем не менее, вопреки прогнозам, Дибров не только не потерял в цене, но и неожиданно увеличил свой гонорар.

Дибров поднял расценки

Если ранее телеведущий запрашивал за корпоративные выступления около двух миллионов рублей, то теперь, по данным журналистов, стоимость участия Дмитрия Диброва выросла до пяти миллионов рублей за вечер.

По мнению экспертов шоу-бизнеса, столь резкий скачок связан с повышенным интересом к персоне шоумена. Скандалы, как ни парадоксально, часто подогревают спрос. Организаторы мероприятий понимают: появление "героя дня" на празднике гарантирует внимание публики и прессы.

Такой подход не нов — в индустрии развлечений нередко наблюдается эффект обратного хода: чем громче скандал, тем выше популярность.

Почему Дибров не проиграл

Дмитрий Дибров всегда был фигурой неоднозначной. Его манера общения, эпатаж и умение вызывать полярные эмоции делали его идеальным телеведущим для громких форматов. Поэтому неудивительно, что даже сейчас он не теряется, а использует момент.

Поклонники отмечают, что телеведущий всегда отличался самоиронией и умением превращать неприятности в повод для обсуждения. Аудитория помнит его остроумные ответы журналистам и способность сохранять лицо даже в сложных ситуациях.

Эксперты не исключают, что в ближайшее время Дибров может вернуться на экраны — не исключено, что именно в новом, более провокационном формате.

Скандал как инструмент карьеры

Современная медиасреда работает по принципу: чем громче имя, тем выше интерес. Даже негативные новости становятся катализатором роста. Случай Дмитрия Диброва — яркое тому подтверждение.

Как отметил Сергей Соседов, зритель сегодня реагирует не столько на события, сколько на эмоции. Чем сильнее общественная реакция, тем выше рейтинг.

Так что пока одни обсуждают моральную сторону истории, другие видят в ней стратегически выстроенный пиар-ход.

Что ждёт телеведущего дальше

По информации из окружения Дмитрия Александровича, он находится за границей, но планирует вернуться в Россию до конца ноября. Ведущий не собирается покидать телевидение и, по слухам, уже рассматривает новые проекты.

Как сообщает издание "Абзац", если прогноз Соседова оправдается, скандальное видео может стать для шоумена точкой нового старта — своеобразным перезапуском его телевизионной карьеры.