Журналист Кучер* рассказал о социальных проблемах Америки
1:09
Шоу-бизнес

Проживающий в США журналист Станислав Кучер* проанализировал социальные тенденции в американском обществе. Свои наблюдения он изложил в новом видео на YouTube-канале.

Станислав Кучер
Фото: Kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Станислав Кучер

По словам Кучера, Соединённые Штаты столкнулись с глобальными вызовами, характерными для многих развитых стран. Он выделил несколько основных проблемных направлений.

"Америку накрывают те же проблемы, что накрывают весь мир. Это зависимость от социальных сетей, это зависимость от транквилизаторов, на которых сидит огромная часть американцев, и от антидепрессантов", — констатировал журналист.

Кучер также отметил обострение политической поляризации в стране. При этом он подчеркнул снижение уровня тяжких преступлений за последние десятилетия.

Несмотря на существующие сложности, журналист не считает, что современная Америка стала хуже, чем 20-30 лет назад. По его оценке, произошла трансформация общественных вызовов, а не общее ухудшение ситуации.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
