Скандал с флагом: власти Израиля прокомментировали ситуацию с Галкиным*

Власти Израиля опровергли информацию о проверке в отношении артиста Максима Галкина*.
Представитель Министерства национальной безопасности страны заявил в комментарии для RT: "Не в курсе, впервые слышу". В полиции также подтвердили отсутствие информации о каких-либо жалобах на действия комика.
Инцидент произошёл в начале ноября во время концерта в Петах-Тикве. Галкин принял от зрителя украинский флаг и накрыл им израильский, что вызвало негативную реакцию местных общественников.
После начала СВО Галкин и Алла Пугачёва покинули Россию с детьми. Артист имеет израильское гражданство и кипрский паспорт. В сентябре 2023 года он был включён в реестр иностранных агентов.
* признан в России иностранным агентом по решению Минюста
