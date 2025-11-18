Скандал с флагом: власти Израиля прокомментировали ситуацию с Галкиным*

Израильские власти не проводят проверку в отношении Галкина*

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Власти Израиля опровергли информацию о проверке в отношении артиста Максима Галкина*.

Фото: commons.wikimedia.org by Vishnemalinovsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Максим Галкин*

Представитель Министерства национальной безопасности страны заявил в комментарии для RT: "Не в курсе, впервые слышу". В полиции также подтвердили отсутствие информации о каких-либо жалобах на действия комика.

Инцидент произошёл в начале ноября во время концерта в Петах-Тикве. Галкин принял от зрителя украинский флаг и накрыл им израильский, что вызвало негативную реакцию местных общественников.

После начала СВО Галкин и Алла Пугачёва покинули Россию с детьми. Артист имеет израильское гражданство и кипрский паспорт. В сентябре 2023 года он был включён в реестр иностранных агентов.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста