Андрис Лиепа тайно обвенчался: почему народный артист скрывал свой четвёртый брак

Андрис Лиепа в четвёртый раз вступил в брак
Шоу-бизнес

Народный артист России Андрис Лиепа тайно обвенчался со своей избранницей по имени Алла

Андрис Лиепа
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Андрис Лиепа

Пара познакомилась в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, где женщина ранее работала помощницей настоятеля. Она занималась социальным служением при храме.

"После замужества Алла покинула должность в храме и взяла фамилию супруга", — уточняет источник издания StarHit.

Подробности личной жизни пара предпочитает не афишировать.

Для 63-летнего балетмейстера этот брак стал четвёртым. Предыдущий союз с балериной Екатериной Катковской продлился почти два десятилетия.

После развода в 2012 году Лиепа практически не комментировал свою личную жизнь. Новая информация о венчании стала первым публичным упоминанием о его отношениях за последние годы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
