Андрис Лиепа тайно обвенчался: почему народный артист скрывал свой четвёртый брак

Народный артист России Андрис Лиепа тайно обвенчался со своей избранницей по имени Алла.
Пара познакомилась в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, где женщина ранее работала помощницей настоятеля. Она занималась социальным служением при храме.
"После замужества Алла покинула должность в храме и взяла фамилию супруга", — уточняет источник издания StarHit.
Подробности личной жизни пара предпочитает не афишировать.
Для 63-летнего балетмейстера этот брак стал четвёртым. Предыдущий союз с балериной Екатериной Катковской продлился почти два десятилетия.
После развода в 2012 году Лиепа практически не комментировал свою личную жизнь. Новая информация о венчании стала первым публичным упоминанием о его отношениях за последние годы.
Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.