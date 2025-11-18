Татьяна Лазарева* раскрыла правду: как ей угрожают в Сети – и что она делает

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Татьяна Лазарева* заявила о получаемых угрозах в интернете
Телеведущая Татьяна Лазарева* в интервью журналисту Владимиру Раевскому** обсудила проблему онлайн-травли. Беседа опубликована на её YouTube-канале.

Лазарева рассказала о получаемых угрозах и оскорбительных сообщениях. Она отметила, что регулярно блокирует авторов подобных комментариев.

"Мне пишут: "[Чтоб тебя не стало], тварь". Вам такое пишут?" — обратилась телеведущая к собеседнику.

Такой подход, по её словам, помогает оградить личное пространство от токсичного контента.

Раевский признался, что использует противоположную стратегию. Он не ограничивает доступ критикам и иногда даже ставит лайки под резкими высказываниями.

В других интервью Лазарева также упоминала, что её задевают обвинения в алкоголизме со стороны бывших соотечественников. Она выражала недоумение по поводу сравнений со "спившимися" людьми.

* признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
