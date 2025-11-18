Татьяна Лазарева* раскрыла правду: как ей угрожают в Сети – и что она делает

Телеведущая Татьяна Лазарева* в интервью журналисту Владимиру Раевскому** обсудила проблему онлайн-травли. Беседа опубликована на её YouTube-канале.
Лазарева рассказала о получаемых угрозах и оскорбительных сообщениях. Она отметила, что регулярно блокирует авторов подобных комментариев.
"Мне пишут: "[Чтоб тебя не стало], тварь". Вам такое пишут?" — обратилась телеведущая к собеседнику.
Такой подход, по её словам, помогает оградить личное пространство от токсичного контента.
Раевский признался, что использует противоположную стратегию. Он не ограничивает доступ критикам и иногда даже ставит лайки под резкими высказываниями.
В других интервью Лазарева также упоминала, что её задевают обвинения в алкоголизме со стороны бывших соотечественников. Она выражала недоумение по поводу сравнений со "спившимися" людьми.
* признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** признан в России иностранным агентом по решению Минюста
