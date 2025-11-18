Филипп Киркоров пропустит новогодние концерты: почему артист отказался от традиционных выступлений

Народный артист России Филипп Киркоров не примет участие в новогодних концертах. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в Telegram-канале.
Информация о пропуске праздничного сезона появилась без указания конкретных причин. Бородин не раскрыл источник своих сведений.
"Киркоров не примет участие в новогодних корпоративах и выступлениях. Таким образом, праздничные мероприятия пройдут без его участия", — написал глава ФПБК.
Официального подтверждения от самого артиста или его представителей пока не поступало.
Ранее также стало известно об отказе других известных исполнителей от выступлений в новогоднюю ночь. Некоторые коллеги Киркорова по сцене объяснили своё решение желанием провести праздник в семейном кругу, несмотря на традиционно высокие гонорары за такие выступления.
Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.