Рыдала и не могла выйти из дома: почему Саше Савельевой понадобилась помощь психотерапевта

Саша Савельева рассказала, что пережила послеродовую депрессию
0:10
Шоу-бизнес

История певицы Саши Савельевой о том, как тревога и чувство вины лишили её сил после рождения ребёнка, постепенно открывает важные детали о пути к восстановлению и принятию себя.

Певица Саша Савельева
Фото: ВК-аккаунт Саши Савельевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Саша Савельева

Бывшая солистка группы "Фабрика" воспитывает шестилетнего сына Леона от брака с актёром Кириллом Сафоновым. Материнство часто воспринимают как время абсолютного счастья, но у многих женщин оно оказывается куда сложнее, чем принято говорить. История Саши Савельевой — яркое тому подтверждение. После рождения ребёнка она столкнулась с тяжёлым состоянием, которое долго не решалась признать. Накопившаяся тревога, бессонница и чувство вины буквально лишили её сил, но опыт обращения за помощью стал для певицы переломным.

Как начались перемены в жизни певицы

Первые месяцы после родов оказались для Саши невероятно тяжёлыми. Она делилась, что почти перестала ощущать радость, а каждое утро встречала с тревогой, которая захватывала её так, что не оставалось места для простых ежедневных забот. Певица продолжала ходить на съёмки и репетиции, пытаясь держать лицо, хотя внутреннее состояние становилось всё тяжелее.

"Я начала понимать, что меня ничего не радует, я не могу спать, играть с ребёнком", — призналась звезда.

Когда страхи начали мешать ей даже выходить из дома, она поняла, что больше не справляется сама. В какой-то момент, наблюдая за рассветом, Саша приняла решение, которое позже назовёт спасительным: она обратилась к специалисту. Невролог направил её к психотерапевту, и уже на первой встрече певица позволила себе быть слабой и наконец-то рассказала всё, что держала внутри.

"При встрече с ним я просто рыдала весь час. Я впервые не притворялась, что я сильная и справлюсь со всем", — поведала артистка.

Советы шаг за шагом: что помогает пережить послеродовую тревожность

  1. Наблюдать за своим состоянием. Если в течение нескольких недель сохраняются подавленность, бессонница, резкие перепады настроения — это сигнал обратиться к специалисту.

  2. Использовать доступные инструменты заботы о себе. У многих мам помогают дыхательные техники, мягкие БАДы с магнием (по назначению врача), регулярные прогулки, тёплые СПА-процедуры.

  3. Обратиться к психологу или психотерапевту. Лучше выбирать специалиста, имеющего опыт работы с послеродовыми состояниями.

  4. Создавать поддерживающую среду. Разделение бытовых задач, помощь инвентарём для дома (робот-пылесос, удобный блендер, электрокачающаяся люлька) облегчает перегруз.

  5. Говорить о своих чувствах. Это может быть друг, супруг или профессионал — главное, не оставаться в изоляции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать тревогу и усталость, списывая всё на "пройдёт".
Последствие: ухудшение состояния, эмоциональный срыв.
Альтернатива: ранняя консультация с психотерапевтом или психологом.

Ошибка: пытаться всё делать идеально и без помощи.
Последствие: выгорание, физическое истощение.
Альтернатива: распределение обязанностей, использование бытовой техники и услуг (няни, сервисы доставки).

Ошибка: сравнивать себя с другими мамами.
Последствие: усиление чувства несоответствия и вины.
Альтернатива: индивидуальный подход и принятие своего темпа.

А что если…

А что если материнство — не только радость, но и огромная внутренняя перестройка, которую многие переживают болезненно? И если бы об этом говорили чаще, тысячи женщин не боялись бы признаться себе в трудностях. История Савельевой показывает: поддержка, честность и профессиональная помощь способны вернуть жизнь в привычное русло.

FAQ

Как выбрать психолога после родов?
Обращайте внимание на опыт специалиста с тревожными и депрессивными расстройствами, наличие образования, отзывы.

Что лучше: онлайн или очные встречи?
Если важно ощущение личного контакта — очный формат. Если нужна гибкость графика — онлайн.

Мифы и правда

Миф: послеродовая депрессия — признак слабости.
Правда: это биологически и психологически обусловленное состояние, которое может коснуться любой женщины.

Миф: если роды прошли легко, проблем быть не должно.
Правда: эмоциональное состояние не всегда зависит от течения беременности и родов.

Миф: достаточно просто "взять себя в руки".
Правда: без терапии и поддержки состояние может только ухудшаться.

Сон и психология

Недосып — один из главных факторов, который усиливает тревогу. После родов режим нарушается, и мозг постоянно работает на пределе. Специалисты рекомендуют практиковать короткие дневные перерывы, использовать трекеры сна, удобные маски, увлажнители воздуха и делить ночные обязанности с партнёром.

Интересные факты

  1. У женщин в первые месяцы после родов значительно меняется уровень гормонов, что влияет на эмоциональную стабильность.

  2. Послеродовая тревожность встречается у каждой пятой молодой мамы.

  3. Поддержка партнёра снижает риск эмоционального выгорания почти вдвое.

Исторический контекст

• В середине XX века послеродовые депрессивные состояния почти не изучались, а женщины оставались с проблемой наедине.
• В 1980-х годах врачи впервые выделили отдельную категорию послеродовой депрессии.
• Сегодня в большинстве стран существуют программы поддержки молодых матерей, включающие консультации психологов и горячие линии помощи.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
