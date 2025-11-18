Рыдала и не могла выйти из дома: почему Саше Савельевой понадобилась помощь психотерапевта

История певицы Саши Савельевой о том, как тревога и чувство вины лишили её сил после рождения ребёнка, постепенно открывает важные детали о пути к восстановлению и принятию себя.
Бывшая солистка группы "Фабрика" воспитывает шестилетнего сына Леона от брака с актёром Кириллом Сафоновым. Материнство часто воспринимают как время абсолютного счастья, но у многих женщин оно оказывается куда сложнее, чем принято говорить. История Саши Савельевой — яркое тому подтверждение. После рождения ребёнка она столкнулась с тяжёлым состоянием, которое долго не решалась признать. Накопившаяся тревога, бессонница и чувство вины буквально лишили её сил, но опыт обращения за помощью стал для певицы переломным.
Первые месяцы после родов оказались для Саши невероятно тяжёлыми. Она делилась, что почти перестала ощущать радость, а каждое утро встречала с тревогой, которая захватывала её так, что не оставалось места для простых ежедневных забот. Певица продолжала ходить на съёмки и репетиции, пытаясь держать лицо, хотя внутреннее состояние становилось всё тяжелее.
"Я начала понимать, что меня ничего не радует, я не могу спать, играть с ребёнком", — призналась звезда.
Когда страхи начали мешать ей даже выходить из дома, она поняла, что больше не справляется сама. В какой-то момент, наблюдая за рассветом, Саша приняла решение, которое позже назовёт спасительным: она обратилась к специалисту. Невролог направил её к психотерапевту, и уже на первой встрече певица позволила себе быть слабой и наконец-то рассказала всё, что держала внутри.
"При встрече с ним я просто рыдала весь час. Я впервые не притворялась, что я сильная и справлюсь со всем", — поведала артистка.
Наблюдать за своим состоянием. Если в течение нескольких недель сохраняются подавленность, бессонница, резкие перепады настроения — это сигнал обратиться к специалисту.
Использовать доступные инструменты заботы о себе. У многих мам помогают дыхательные техники, мягкие БАДы с магнием (по назначению врача), регулярные прогулки, тёплые СПА-процедуры.
Обратиться к психологу или психотерапевту. Лучше выбирать специалиста, имеющего опыт работы с послеродовыми состояниями.
Создавать поддерживающую среду. Разделение бытовых задач, помощь инвентарём для дома (робот-пылесос, удобный блендер, электрокачающаяся люлька) облегчает перегруз.
Говорить о своих чувствах. Это может быть друг, супруг или профессионал — главное, не оставаться в изоляции.
• Ошибка: игнорировать тревогу и усталость, списывая всё на "пройдёт".
Последствие: ухудшение состояния, эмоциональный срыв.
Альтернатива: ранняя консультация с психотерапевтом или психологом.
• Ошибка: пытаться всё делать идеально и без помощи.
Последствие: выгорание, физическое истощение.
Альтернатива: распределение обязанностей, использование бытовой техники и услуг (няни, сервисы доставки).
• Ошибка: сравнивать себя с другими мамами.
Последствие: усиление чувства несоответствия и вины.
Альтернатива: индивидуальный подход и принятие своего темпа.
А что если материнство — не только радость, но и огромная внутренняя перестройка, которую многие переживают болезненно? И если бы об этом говорили чаще, тысячи женщин не боялись бы признаться себе в трудностях. История Савельевой показывает: поддержка, честность и профессиональная помощь способны вернуть жизнь в привычное русло.
Как выбрать психолога после родов?
Обращайте внимание на опыт специалиста с тревожными и депрессивными расстройствами, наличие образования, отзывы.
Что лучше: онлайн или очные встречи?
Если важно ощущение личного контакта — очный формат. Если нужна гибкость графика — онлайн.
Миф: послеродовая депрессия — признак слабости.
Правда: это биологически и психологически обусловленное состояние, которое может коснуться любой женщины.
Миф: если роды прошли легко, проблем быть не должно.
Правда: эмоциональное состояние не всегда зависит от течения беременности и родов.
Миф: достаточно просто "взять себя в руки".
Правда: без терапии и поддержки состояние может только ухудшаться.
Недосып — один из главных факторов, который усиливает тревогу. После родов режим нарушается, и мозг постоянно работает на пределе. Специалисты рекомендуют практиковать короткие дневные перерывы, использовать трекеры сна, удобные маски, увлажнители воздуха и делить ночные обязанности с партнёром.
У женщин в первые месяцы после родов значительно меняется уровень гормонов, что влияет на эмоциональную стабильность.
Послеродовая тревожность встречается у каждой пятой молодой мамы.
Поддержка партнёра снижает риск эмоционального выгорания почти вдвое.
• В середине XX века послеродовые депрессивные состояния почти не изучались, а женщины оставались с проблемой наедине.
• В 1980-х годах врачи впервые выделили отдельную категорию послеродовой депрессии.
• Сегодня в большинстве стран существуют программы поддержки молодых матерей, включающие консультации психологов и горячие линии помощи.
