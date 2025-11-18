Билли Айлиш назвала Илона Маска трусом: резкий ответ миллиардера не заставил себя ждать

Илон Маск назвал Билли Айлиш не самой сообразительной

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Илон Маск ответил на резкие высказывания в свой адрес от певицы Билли Айлиш. Ранее она назвала предпринимателя "жалким слабым трусом" из-за его стремления стать первым триллионером.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

Певица разместила у себя в соцсетях материал активистов, где перечислялись возможные направления благотворительности для миллиардера. В ответ Маск процитировал идиоматическое выражение.

"Она не самая сообразительная", — написал предприниматель в твиттере, используя английскую поговорку "She's not the sharpest tool in the shed".

Ранее на церемонии Music Innovator Awards Айлиш призвала миллиардеров раздавать свои состояния. Среди присутствовавших в зале были Марк Цукерберг и Джордж Лукас.

Сама певица заявила о пожертвовании 11,5 млн долларов на проекты по борьбе с продовольственным неравенством и климатическими проблемами.