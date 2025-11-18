Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маркетплейсы выступают за свободу ценообразования — Wildberries
Умершая от рака блогер Ирина Небога отказывалась от химиотерапитии
Осенью собирают плоды калины с высоким содержанием витаминов
Неподготовленные люди рискуют сердцем из-за 10 тысяч шагов, сообщает терапевт
Домашний Провансаль готовят на свежих желтках по данным кулинаров
Часто ломаемые трансмиссии: 7 типов коробок, которые подводят владельцев
Яблочный уксус для разглаживания морщин: советы по применению
Первый корональный выброс за пределами Солнца зафиксирован у звезды — астрономы
Виброплатформа улучшает баланс и скорость реакции у пожилых и людей — врачи

Билли Айлиш назвала Илона Маска трусом: резкий ответ миллиардера не заставил себя ждать

Илон Маск назвал Билли Айлиш не самой сообразительной
1:00
Шоу-бизнес

Илон Маск ответил на резкие высказывания в свой адрес от певицы Билли Айлиш. Ранее она назвала предпринимателя "жалким слабым трусом" из-за его стремления стать первым триллионером.

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

Певица разместила у себя в соцсетях материал активистов, где перечислялись возможные направления благотворительности для миллиардера. В ответ Маск процитировал идиоматическое выражение.

"Она не самая сообразительная", — написал предприниматель в твиттере, используя английскую поговорку "She's not the sharpest tool in the shed".

Ранее на церемонии Music Innovator Awards Айлиш призвала миллиардеров раздавать свои состояния. Среди присутствовавших в зале были Марк Цукерберг и Джордж Лукас.

Сама певица заявила о пожертвовании 11,5 млн долларов на проекты по борьбе с продовольственным неравенством и климатическими проблемами.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Наука и техника
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Касторовое и розмариновое масла стимулируют рост волосков на бровях
Красота и стиль
Касторовое и розмариновое масла стимулируют рост волосков на бровях
Новые пучковые гибриды огурцов показывают рекордную урожайность — агрономы
Садоводство, цветоводство
Новые пучковые гибриды огурцов показывают рекордную урожайность — агрономы
Популярное
Дом теряет стиль незаметно: пять деталей создают эффект бабушатника, даже если ремонт был дорогим

Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.

Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
5 причин, почему клубника измельчала: исправляем ошибки, чтобы не потерять урожай
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ Любовь Степушова Теплица деформируется от мокрого снега в ноябре — мастер-дачник Валерия Жемчугова Индонезия занимает 6-е место в мире по годовому числу аварий Сергей Милешкин
Смородина без болезней: 4 секретных шага, чтобы не потерять урожай
В Амазонии появилась стая, перед которой отступают кайманы и анаконды: хищник меняет законы рек
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Последние материалы
Регина Тодоренко хочет четвёртого ребёнка после рождения третьего
Софья Эрнст заявила о страхе перед болезнью Альцгеймера
Суд признал сделку с квартирой Долиной реальной, сообщил адвокат Алешкин
ОАК передала два истребителя Су-57 иностранному заказчику
Как защитить свою квартиру от мошенников — советы Росреестра
Плач груши возникает из-за избытка влаги и повреждений коры
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Королевский салат украшают орехами и базиликом по данным кулинаров
Обычная трапеза превращается в игру с бактериями: вот что делает её куда опаснее
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.