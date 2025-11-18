Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Умершая от рака блогер Ирина Небога отказывалась от химиотерапитии
Осенью собирают плоды калины с высоким содержанием витаминов
Неподготовленные люди рискуют сердцем из-за 10 тысяч шагов, сообщает терапевт
Домашний Провансаль готовят на свежих желтках по данным кулинаров
Часто ломаемые трансмиссии: 7 типов коробок, которые подводят владельцев
Яблочный уксус для разглаживания морщин: советы по применению
Первый корональный выброс за пределами Солнца зафиксирован у звезды — астрономы
Виброплатформа улучшает баланс и скорость реакции у пожилых и людей — врачи
Софья Эрнст заявила о страхе перед болезнью Альцгеймера

Регина Тодоренко намекнула на четвёртого ребёнка: мечта о дочери после сыновей

Регина Тодоренко хочет четвёртого ребёнка после рождения третьего
1:00
Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко в интервью для юбилейного номера Psychologies сообщила о желании родить четвёртого ребёнка.

Регина Тодоренко
Фото: commons.wikimedia.org by Somanyhorsesru журнал, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Регина Тодоренко

По словам Тодоренко, рождение дочери могло бы смягчить атмосферу в семье, где подрастают три сына. Она отметила, что мальчики часто устраивают драки и разборки.

"Всегда дома борьба, драки, разборки. Потому что они однополые. Наверное, если бы была девочка, было бы полегче, но может я ошибаюсь", — приводит слова телеведущей Super.ru.

При этом Тодоренко подчеркнула, что сейчас временно "завязала с родами". Третий ребёнок у пары родился 25 сентября 2025 года.

Уже через месяц после родов телеведущая приступила к съёмкам, объяснив это необходимостью оставаться в профессии. Она также сообщила, что за этот период ей удалось сбросить один килограмм.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Спасти Германию от деиндустриализации может только Россия
Газ
Спасти Германию от деиндустриализации может только Россия
Увлажнение кожи снижает сухость и потерю эластичности
Красота и стиль
Увлажнение кожи снижает сухость и потерю эластичности
Новые пучковые гибриды огурцов показывают рекордную урожайность — агрономы
Садоводство, цветоводство
Новые пучковые гибриды огурцов показывают рекордную урожайность — агрономы
Популярное
Дом теряет стиль незаметно: пять деталей создают эффект бабушатника, даже если ремонт был дорогим

Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.

Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
5 причин, почему клубника измельчала: исправляем ошибки, чтобы не потерять урожай
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ Любовь Степушова Теплица деформируется от мокрого снега в ноябре — мастер-дачник Валерия Жемчугова Индонезия занимает 6-е место в мире по годовому числу аварий Сергей Милешкин
Смородина без болезней: 4 секретных шага, чтобы не потерять урожай
В Амазонии появилась стая, перед которой отступают кайманы и анаконды: хищник меняет законы рек
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Последние материалы
Регина Тодоренко хочет четвёртого ребёнка после рождения третьего
Софья Эрнст заявила о страхе перед болезнью Альцгеймера
Суд признал сделку с квартирой Долиной реальной, сообщил адвокат Алешкин
ОАК передала два истребителя Су-57 иностранному заказчику
Как защитить свою квартиру от мошенников — советы Росреестра
Плач груши возникает из-за избытка влаги и повреждений коры
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Королевский салат украшают орехами и базиликом по данным кулинаров
Обычная трапеза превращается в игру с бактериями: вот что делает её куда опаснее
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.