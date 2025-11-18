Регина Тодоренко намекнула на четвёртого ребёнка: мечта о дочери после сыновей

Телеведущая Регина Тодоренко в интервью для юбилейного номера Psychologies сообщила о желании родить четвёртого ребёнка.
По словам Тодоренко, рождение дочери могло бы смягчить атмосферу в семье, где подрастают три сына. Она отметила, что мальчики часто устраивают драки и разборки.
"Всегда дома борьба, драки, разборки. Потому что они однополые. Наверное, если бы была девочка, было бы полегче, но может я ошибаюсь", — приводит слова телеведущей Super.ru.
При этом Тодоренко подчеркнула, что сейчас временно "завязала с родами". Третий ребёнок у пары родился 25 сентября 2025 года.
Уже через месяц после родов телеведущая приступила к съёмкам, объяснив это необходимостью оставаться в профессии. Она также сообщила, что за этот период ей удалось сбросить один килограмм.
