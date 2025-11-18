Mercedes-Benz Земфиры*: гора штрафов не помешала певице избавиться от авто – вот что произошло

Певица Земфира* продала свой автомобиль Mercedes-Benz, которым владела более восьми лет.
Как сообщает Life со ссылкой на издание SHOT, за время пользования машиной с 2016 года на неё было начислено 625 штрафов. Общая сумма задолженности составила 837 тысяч рублей.
Перед продажей в ноябре 2025 года автомобиль прошёл комплексное техническое обслуживание. Были заменены моторное масло и фильтры, включая салонный.
На данный момент у певицы в России остаётся только одно недвижимое имущество — нежилое помещение в подвале на 5-й Магистральной улице. Ранее она планировала открыть там студию звукозаписи, но эти намерения не реализовала.
В 2023 году Земфира переоформила свою московскую квартиру на подругу — актрису Ренату Литвинову, которая также проживает за пределами России.
* признана в России иностранным агентом по решению Минюста
