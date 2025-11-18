Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Частные бункеры появлялись в рекламе Уфы на фоне тревог, сообщили аналитики
Эмоциональные всплески с инспектором могут ухудшить ситуацию, предупредил автоюрист
Как обрести красивую осанку в любом возрасте: помогает набор из пяти движений
Кошки испытывают стресс при касании усов по данным зоопсихологов
Полина Пушкарёва обвинила Эда Вествика в непрофессионализме
Раннеспелые низкорослые томаты реже болеют фитофторозом
Простой рецепт хлеба с зеленью и сыром для домашней выпечки
Яровская заявила, что бросила Лёвкина из-за финансовых проблем певца
Шерегеш запускает зимний сезон 22 ноября с фестивальной программой по данным курорта

Mercedes-Benz Земфиры*: гора штрафов не помешала певице избавиться от авто – вот что произошло

Земфира* продала автомобиль с долгом по штрафам в 837 тысяч
1:07
Шоу-бизнес

Певица Земфира* продала свой автомобиль Mercedes-Benz, которым владела более восьми лет.

Земфира Рамазанова на концерте
Фото: commons.wikimedia.org by Marina Zakharova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Земфира Рамазанова на концерте

Как сообщает Life со ссылкой на издание SHOT, за время пользования машиной с 2016 года на неё было начислено 625 штрафов. Общая сумма задолженности составила 837 тысяч рублей.

Перед продажей в ноябре 2025 года автомобиль прошёл комплексное техническое обслуживание. Были заменены моторное масло и фильтры, включая салонный.

На данный момент у певицы в России остаётся только одно недвижимое имущество — нежилое помещение в подвале на 5-й Магистральной улице. Ранее она планировала открыть там студию звукозаписи, но эти намерения не реализовала.

В 2023 году Земфира переоформила свою московскую квартиру на подругу — актрису Ренату Литвинову, которая также проживает за пределами России.

* признана в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Красота и стиль
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Спасти Германию от деиндустриализации может только Россия
Газ
Спасти Германию от деиндустриализации может только Россия
Популярное
Дом теряет стиль незаметно: пять деталей создают эффект бабушатника, даже если ремонт был дорогим

Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.

Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
5 причин, почему клубника измельчала: исправляем ошибки, чтобы не потерять урожай
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Теплица деформируется от мокрого снега в ноябре — мастер-дачник Валерия Жемчугова Rafale и Gripen для Украины — это пока концепция, но опасная для Франции и Швеции Любовь Степушова Индонезия занимает 6-е место в мире по годовому числу аварий Сергей Милешкин
Смородина без болезней: 4 секретных шага, чтобы не потерять урожай
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
В Амазонии появилась стая, перед которой отступают кайманы и анаконды: хищник меняет законы рек
В Амазонии появилась стая, перед которой отступают кайманы и анаконды: хищник меняет законы рек
Последние материалы
Эмоциональные всплески с инспектором могут ухудшить ситуацию, предупредил автоюрист
Как обрести красивую осанку в любом возрасте: помогает набор из пяти движений
Кошки испытывают стресс при касании усов по данным зоопсихологов
Земфира* продала автомобиль с долгом по штрафам в 837 тысяч
Полина Пушкарёва обвинила Эда Вествика в непрофессионализме
Раннеспелые низкорослые томаты реже болеют фитофторозом
Яровская заявила, что бросила Лёвкина из-за финансовых проблем певца
Простой рецепт хлеба с зеленью и сыром для домашней выпечки
Шерегеш запускает зимний сезон 22 ноября с фестивальной программой по данным курорта
Увлажнение и правильное питание: ключ к сохранению упругости кожи шеи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.