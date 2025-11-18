Сергей Зверев высказался о возвращении Аллы Пугачёвой: почему стилист уверен в её скором приезде

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Зверев заявил о возвращении Аллы Пугачёвой
Шоу-бизнес

Вопрос возможного возвращения Аллы Пугачёвой в Россию продолжает обсуждаться в кругах шоу-бизнеса. Близкий друг певицы Сергей Зверев высказал уверенность в её скором приезде на родину.

Сергей Зверев
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Зверев

Стилист подтвердил, что между ним и Пугачёвой сохраняются тёплые отношения. Он отметил, что в её недавнем интервью не прозвучало никаких критических замечаний в его адрес.

"А я никогда о ней тоже не говорил ничего плохого. Она мой наставник, моя муза. Если бы не Алла, я бы сейчас что делал? Чем бы я сейчас занимался, скажите? Лобок бы в зелёный цвет зелёнкой красил? Я всегда ей буду благодарен", — цитирует Зверева mk.ru.

Он также добавил, что Пугачёва находится в хорошей форме и шикарно выглядит. По его мнению, ей стоит провести сольный концерт, пока она "набрала такую красоту".

На вопрос о возвращении легенды эстрады Зверев ответил однозначно. Он уверенно заявил, что Пугачёва вернётся, назвав это лишь вопросом времени.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
