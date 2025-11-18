Новое платье Меган Маркл вызвало обвинения: почему герцогиню заподозрили в краже дизайнерской вещи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Меган Маркл столкнулась с обвинениями в краже платья
1:10
Шоу-бизнес

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вновь оказалась в центре внимания из-за своего гардероба. Для новогоднего промо своего проекта на Netflix она выбрала изумрудное платье бренда Galvan, которое уже фигурировало в громком скандале.

Меган Маркл
Фото: commons.wikimedia.org by Fuzheado, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Меган Маркл

Ранее журналистка Ванесса Григориадис в подкасте Эндрю Голда "Heretics" заявила, что ей стало известно о случаях, когда Маркл забирала вещи со съёмок без разрешения. Теперь несколько модных изданий подтвердили, что платье для Netflix — то самое, в котором герцогиня снималась для обложки Variety в 2022 году.

"Если ей так хочется заполучить все эти вещи, нужно написать дизайнеру своим каллиграфическим почерком: "Мне просто безумно понравилось носить этот наряд на съёмке"", — передаёт слова Григориадис издание RadarOnline.

Похожие инциденты описывал и писатель Том Бауэр в своей книге "Revenge". Он утверждал, что после коммерческих съёмок герцогиня присвоила пару дизайнерской обуви, в которой позже появилась на фотосессии, посвящённой помолвке.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
