Новое платье Меган Маркл вызвало обвинения: почему герцогиню заподозрили в краже дизайнерской вещи

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вновь оказалась в центре внимания из-за своего гардероба. Для новогоднего промо своего проекта на Netflix она выбрала изумрудное платье бренда Galvan, которое уже фигурировало в громком скандале.
Ранее журналистка Ванесса Григориадис в подкасте Эндрю Голда "Heretics" заявила, что ей стало известно о случаях, когда Маркл забирала вещи со съёмок без разрешения. Теперь несколько модных изданий подтвердили, что платье для Netflix — то самое, в котором герцогиня снималась для обложки Variety в 2022 году.
"Если ей так хочется заполучить все эти вещи, нужно написать дизайнеру своим каллиграфическим почерком: "Мне просто безумно понравилось носить этот наряд на съёмке"", — передаёт слова Григориадис издание RadarOnline.
Похожие инциденты описывал и писатель Том Бауэр в своей книге "Revenge". Он утверждал, что после коммерческих съёмок герцогиня присвоила пару дизайнерской обуви, в которой позже появилась на фотосессии, посвящённой помолвке.
