Цена ошибки Диброва: почему Кушанашвили разглядел одиночество за скандальным видео

Отар Кушанашвили раскритиковал Диброва из-за инцидента

Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Дибров оказался в центре скандала после появления в Сети видео с щекотливым моментом во внешнем виде. Сам он назвал произошедшее досадной случайностью и заявил о попытках шантажа.

Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дмитрий Дибров

Поведение коллеги прокомментировал журналист Отар Кушанашвили в свежем выпуске своего шоу "Каково?!". Его оценка оказалась бескомпромиссной и затрагивала личную жизнь Диброва.

"Он старый человек. Позволять так себе появляться на людях — это не уважать ни себя, ни своих сыновей. Он одинокий. Он не может понять, почему его бросила Полина. Я вижу одинокого, никому не нужного человека", — заявил Кушанашвили.

При этом у Диброва нашлись и защитники. Российский актёр Оскар Кучера вступился за телеведущего.

Он раскритиковал тех, кто занимается распространением компрометирующих кадров, сместив акцент с самого инцидента на действия распространителей.