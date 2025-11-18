Цена ошибки Диброва: почему Кушанашвили разглядел одиночество за скандальным видео

Телеведущий Дмитрий Дибров оказался в центре скандала после появления в Сети видео с щекотливым моментом во внешнем виде. Сам он назвал произошедшее досадной случайностью и заявил о попытках шантажа.
Поведение коллеги прокомментировал журналист Отар Кушанашвили в свежем выпуске своего шоу "Каково?!". Его оценка оказалась бескомпромиссной и затрагивала личную жизнь Диброва.
"Он старый человек. Позволять так себе появляться на людях — это не уважать ни себя, ни своих сыновей. Он одинокий. Он не может понять, почему его бросила Полина. Я вижу одинокого, никому не нужного человека", — заявил Кушанашвили.
При этом у Диброва нашлись и защитники. Российский актёр Оскар Кучера вступился за телеведущего.
Он раскритиковал тех, кто занимается распространением компрометирующих кадров, сместив акцент с самого инцидента на действия распространителей.
