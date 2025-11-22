Семь историй разбитых сердец потрясли поклонников: даже знаменитости не защищены от ударов судьбы

Даже у тех, кто привык к аплодисментам и софитам, личная жизнь может рушиться не менее болезненно, чем у самых обычных людей. Разводы, одиночество, депрессия — всё это не щадит даже самых знаменитых. Узнайте истории звёзд, для которых расставание стало настоящим испытанием.
Сегодня Брэд Питт снова улыбается на премьерах и радует поклонников новыми ролями, но ещё несколько лет назад актёр находился в глубочайшем кризисе. Его развод с Анджелиной Джоли растянулся почти на восемь лет: заявление подали в 2016-м, а официально завершили процесс лишь в конце 2024 года.
Анджелина обвинила супруга в злоупотреблении алкоголем и грубости по отношению к детям. Питт тяжело переживал скандал: заметно похудел, избегал публичности, а западные СМИ писали о его депрессии.
"Единственное, что его спасает, — это работа и арт-терапия", — рассказывал источник из окружения актёра.
Сейчас артист, похоже, оставил мрачное прошлое позади: он увлёкся скульптурой, снимается в громких проектах и встречается с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон.
Развод Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016 году стал одной из самых обсуждаемых тем в шоу-бизнесе. В течение четырёх лет пара казалась идеальной, но семейная идиллия закончилась внезапно.
После разрыва певица с трудом возвращалась к жизни — срывалась на слёзы, говорила о предательстве и не скрывала обиды. Впрочем, именно тогда она начала активно развивать музыкальную карьеру, превратив личную боль в энергию для новых достижений. Сегодня у Бузовой десятки проектов и статус одной из самых узнаваемых артисток страны, хотя в интервью она признаётся, что всё ещё мечтает о любви и детях.
Комедийный актёр Оуэн Уилсон всегда ассоциировался с лёгкостью и добродушием, но за экранным образом скрывается уязвимый человек. Друзья рассказывают, что артист с юности страдает от депрессии и тяжело переносит неудачи в личной жизни.
Самый драматичный эпизод произошёл в 2007 году после расставания с актрисой Кейт Хадсон. Разрыв оказался настолько болезненным, что Уилсон пытался свести счёты с жизнью. К счастью, его удалось спасти, и после длительной реабилитации он вернулся к работе. Сегодня актёр старается избегать публичных комментариев о личном, сосредоточившись на съёмках и семье.
История Бритни Спирс — пример того, как развод может разрушить целую жизнь. Брак с танцором Кевином Федерлайном длился всего три года, но последствия их расставания певица ощущает до сих пор.
После развода в 2007 году Бритни стремительно теряла контроль над собой: эпатажные выходки, бритьё головы наголо, конфликты с папарацци и борьба за детей сделали её героиней таблоидов.
Федерлайн добился опеки над сыновьями и щедрых алиментов, а Спирс пришлось долгие годы восстанавливаться. Несмотря на недавнюю свободу после завершения опекунства, певица до сих пор ищет внутреннее равновесие.
Красавица Моника Беллуччи 14 лет была женой Венсана Касселя. Их союз казался прочным, но после развода актриса призналась: пережить разрыв было мучительно.
"Всегда сложно разойтись с человеком, с которым ты провёл столько лет", — сказала Беллуччи.
По её словам, их отношения никогда не были безоблачными — супруги часто жили в разных странах, а доверия между ними не хватало. После развода актриса долго избегала новых романов, посвятив себя дочерям и карьере.
Развод Сандры Буллок с телеведущим Джесси Джеймсом в 2010 году совпал с её самым ярким профессиональным триумфом — получением "Оскара". Почти сразу после церемонии выяснилось, что муж актрисы изменял ей с порноактрисой.
"Я хочу забыть этот кошмар и никогда не вспоминать о нём", — призналась Буллок.
Разрыв стал для Сандры эмоциональным ударом, но она смогла перевернуть страницу: усыновила детей и построила новую жизнь вдали от громких скандалов.
Риз Уизерспун за свою жизнь дважды пережила развод. Первый — с актёром Райаном Филлиппом, от которого у неё двое детей. Для актрисы это стало тяжёлым испытанием.
"Это был настоящий шок. Я осталась одна с детьми, растерянная и униженная", — вспоминала Риз.
Она признавалась, что долго не могла выходить на публику — казалось, окружающие её жалеют. Но постепенно актриса вернула уверенность и построила успешную карьеру, доказав, что даже после самых болезненных расставаний можно начать заново.
Разводы, скандалы и душевные кризисы не обходят стороной даже самых известных людей. Однако истории этих звёзд доказывают: время действительно лечит. Кто-то нашёл утешение в работе, кто-то в творчестве, кто-то — в семье или новых отношениях. Главное, что у всех них хватило сил не сдаться и идти дальше.
