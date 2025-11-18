Плохое забывается: Якубович назвал единственную вещь, которую не может себе простить в жизни

Леонид Якубович сожалеет, что не вёл дневниковых записей

Телеведущий Леонид Якубович на премьере "Авиатора" рассказал, чего ему по-настоящему не хватает в собственной жизни и почему стремительный прогресс вызывает у него тревогу.

Якубович пришёл вместе со своим другом, художником Никасом Сафроновым и, как обычно, привлёк к себе много взглядов. На красной дорожке телеведущий почти не разговаривал — предпочёл спокойно стоять рядом с художником. Зато уже в зрительном зале он охотно пообщался с корреспондентом и поделился своим взглядом на стремительное развитие технологий и тем, о чём жалеет сам.

О тревоге за технический прогресс

Тема современных технологий, темпов их внедрения и возможных последствий для человечества волнует многих, и Якубович не стал исключением. Он признался, что не страшится нового, но видит в чрезмерной поспешности серьёзную угрозу. И речь здесь не о гаджетах, а о глобальной ответственности.

"Вы замените слово "пугает" на слово "настораживает". Я думаю, что мы очень все торопимся, имеется в виду человечество. Куда-то побежали все, не очень понимая последствий того, что может быть. Проскакивая нужные повороты, прем напрямую. Отсюда Чернобыль, отсюда Фукусима, отсюда Бог знает чего. Надо медленно ехать из Петербурга в Москву и так же медленно, спокойно развиваться. Это невозможно, но хотелось бы в это верить. Все должно быть написано качественно и не торопясь", — цитирует слова звезда ТВ KP.RU.

Его позиция проста: прогресс должен быть осознанным. Когда решение принимается слишком быстро, возрастает риск ошибок масштаба техногенных катастроф. И хотя замедлить темп глобальных процессов невозможно, телеведущий считает нужным напоминать об осторожности.

Единственное сожаление Якубовича

В разговоре с журналистом ведущий признался, что чаще всего люди думают о том, что боятся забыть. Эта тема напрямую связана с сюжетом фильма "Авиатор", где главный герой пытается восстановить свою память. Для Якубовича вопрос памяти тоже оказался личным — он открылся и рассказал о том, что действительно хранит на душе.

"Я как раз боюсь забыть, что я просто боюсь забыть. Ничего особенного. К сожалению, единственное, о чем я, пожалуй, жалею, это то, что я в жизни не вел дневник. Много раз такое было, когда обо мне рассказывают такие замечательные вещи, я помираю от хохота и не понимаю, о чём они говорят. По строчке каждый день бы на память, выборочно. Мы же помним только хорошее. Слава Богу, плохое забываем. Но среди этого хорошего очень многое забывается. Это жалко. Больше ничего не жалко", — сказал Леонид Аркадьевич.

Его сожаление кажется очень человеческим. Жизнь подкидывает массу ярких событий, но память упряма: оставляет главное, но стирает детали. Дневник мог бы сохранить то, что со временем растворилось.

Советы шаг за шагом: как сохранить важные воспоминания

Вести ежедневные заметки — хотя бы по одной строке. Использовать приложения-журналы или электронный планировщик. Создавать "памятные папки": фотографии, сканы билетов, короткие аудиозаметки. Регулярно делать резервные копии файлов на флешку или облачное хранилище. Печатать наиболее ценные записи и оформлять их в альбом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Жить без фиксации воспоминаний → годы теряют детали → альтернатива: ежедневный дневник, бумажный или цифровой.

• Полагаться только на память → забывание важных моментов → альтернатива: диктофонные заметки, фотоархив.

• Перегружать себя технологическими новинками → тревожность и усталость → альтернатива: выбор минимально необходимой техники и её осознанное использование.

А что если…

Даже если упущены десятилетия, можно сохранить будущее: мысли, привычные мелочи, встречи, которые захочешь вспомнить когда-нибудь позже. Кроме того, дневниковые записи отлично помогают отслеживать настроение, идеи и эмоциональные реакции.

FAQ

Что выбрать для дневника — бумагу или приложение?

Если нравится процесс письма — подойдёт бумажный блокнот. Для тех, кто всегда в телефоне, удобнее мобильное приложение с напоминаниями.

Сколько времени нужно уделять дневнику?

Хватит 3-5 минут в день, как отмечают психологи: важно регулярность, а не объём.

Какой формат лучше — текст, фото или аудио?

Любой, который не вызывает напряжения. Многие комбинируют: текст + фотография дня.

Мифы и правда

Миф: дневник — только для подростков.

Правда: взрослым он помогает не меньше — структурирует мысли и поддерживает память.

Миф: если что-то важно, мы не забудем.

Правда: мозг стирает массу приятных мелочей, даже если они нам дороги.

Миф: технологии избавляют от необходимости что-то записывать.

Правда: они ускоряют жизнь, но не сохраняют эмоции без участия человека.

Сон и психология

Ведение дневника помогает разгружать голову перед сном. Психологи утверждают: запись даже пары мыслей вечером снижает уровень тревоги и улучшает качество отдыха. Такой ритуал напоминает о том, как важно замедляться — то, о чём говорил Якубович, рассуждая о гонке прогресса.

Три интересных факта

• Первая форма дневника, по мнению историков, появилась ещё в Древнем Египте — записи на глиняных табличках.

• Многие известные артисты и писатели вели дневники, которые позже стали ценными источниками биографий.

• Электронные приложения для заметок выросли в отдельную индустрию: от простых списков до сервисов с ИИ-аналитикой настроения.

Исторический контекст

• Человечество давно стремится сохранить историю: от хроник и скрижалей до блогов и соцсетей.

• XX век дал толчок массовым дневникам — сначала бумажным, потом цифровым.

• Сегодня потребность фиксировать воспоминания усиливается: информационный поток настолько плотный, что многое исчезает, не успев закрепиться в памяти.

Премьера "Авиатора" стала поводом для откровенного разговора с Леонидом Якубовичем. Он не просто поделился личной историей, но и напомнил: в гонке за будущим мы рискуем потерять важные детали собственной жизни. И иногда стоит притормозить, чтобы успеть их заметить.