Вопиющий случай: какая болезнь поразила участниц конкурса Мисс Вселенная — 2025

Три участницы конкурса "Мисс Вселенная" слегли с тяжёлым отравлением

8:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Скандалы, болезни и неожиданные повороты сопровождали конкурс "Мисс Вселенная — 2025", и некоторые участницы оказались в ситуации, к которой никто не был готов.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды Новая коллекция московского бренда Ante Kovac. Московская неделя моды

Ещё до начала финала конкурса "Мисс Вселенная — 2025" атмосфера вокруг шоу стала напряжённой. То, что должно было стать фестивалем красоты и международной дружбы, обернулось чередой неприятных ситуаций: от скандального поведения одного из организаторов до внезапных проблем со здоровьем у нескольких претенденток. Участницы, которые привыкли к строгому распорядку, насыщенным репетициям и жёстким требованиям, в этот раз столкнулись и с тем, чего совсем не ожидали — массовым отравлением.

Как разгорелся скандал

Первая неприятность случилась, когда Нават Ицарагрисил, один из руководителей конкурса, резко сорвался на участницу от Мексики. Его вмешательство выглядело не как строгий комментарий, а как личная агрессия, что вызвало широкий резонанс.

После этого инцидента стали появляться сообщения о том, что несколько конкурсанток почувствовали себя плохо — настолько, что им потребовалась медицинская помощь. Это уже выглядело не как случайность, а как серьёзный организационный просчёт.

Какие участницы пострадали

Симптомы пищевого отравления возникли сразу у нескольких девушек: представительницы Эстонии Бригитты Шабак, конкурсантки из Индонезии Санли Лю и венгерской участницы Кинчо Деженьи. Первые две быстро пошли на поправку, но 21-летнюю Кинчо госпитализировали на несколько дней — её состояние вызывало опасения.

В команде участницы из Венгрии сообщили журналистам подробности.

"С прискорбием сообщаем всем, что наша королева "Мисс Вселенная Венгрия — 2025" Кинчо Деженьи заразилась серьёзной болезнью во время международного конкурса и поэтому нуждается в госпитализации. К сожалению, Кинчо не смогла поучаствовать в нескольких программах, но делает всё для скорейшего выздоровления. Мы уверены, что она будет блистать в финале. Наше сокровище в надежных руках, спасибо, Таиланд, за профессиональный медицинский уход высокого уровня", — рассказывали в окружении Деженьи.

Эти слова прозвучали на фоне растущего недовольства общественности: многие отметили, что столь крупное мероприятие должно обеспечивать делегаткам безопасные условия, включая питание, питьевую воду и санитарные стандарты. Сравнения с предыдущими сезонами конкурса возникли сами собой.

Как участницы боролись со сложностями

Санли Лю рассказала, как проходило её восстановление, и призналась, что она была не единственной, кто ощутил симптомы.

"Я только что отравилась, но, к счастью, врачи отреагировали очень быстро. Мне пришлось отменить свой визит на мероприятия, как только появились симптомы, и я очень расстроилась, потому что не смогла посещать мероприятия", — отмечала Санли.

Слова участницы подтвердили, что проблема затронула больше девушек, чем говорилось официально. Однако организаторы не спешили раскрывать подробности.

Советы шаг за шагом: как конкурсанткам подстраховаться на международных мероприятиях

Проверять рекомендации по клинике и страховке перед поездкой — медицинская страховка должна покрывать стационар. Держать при себе аптечку первой помощи: сорбенты, средства для регидратации, витамины и пробиотики. Избегать сомнительных блюд на фуршетах, выбирать продукты с закрытой упаковкой. Пить только бутилированную воду, даже если организаторы уверяют в её безопасности. Использовать мобильные приложения для связи с медслужбами принимающей страны — многие работают круглосуточно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Довериться общим буфетам без уточнения условий хранения → риск пищевого отравления → выбор индивидуального питания или сервисов meal-prep.

• Игнорировать первые симптомы → ухудшение состояния и пропуск репетиций → обращение в дежурный медпункт при первых же признаках недомогания.

• Отказаться от медицинской страховки для экономии → высокие траты при госпитализации → качественная международная страховка с покрытием госпиталя.

А что если…

Если бы организаторы вовремя отреагировали бы на первые жалобы, вероятно, массового отравления удалось бы избежать, а участницы не пропустили бы насыщенную программу подготовки. Если бы питание предоставляли не партнёры конкурса, а сторонний сертифицированный кейтеринг, то такой подход уменьшил бы риск нарушений санитарных норм.

FAQ

Как выбрать безопасное питание в другой стране?

Выбирать блюда, которые готовятся при высокой температуре, избегать сырых продуктов и выбирать проверенные бренды напитков.

Что лучше: питание от организаторов или личный рацион?

Для снижения рисков безопаснее индивидуальный рацион, особенно при чувствительном желудке.

Мифы и правда

Миф: случаи отравления — это обычное явление на массовых мероприятиях.

Правда: крупные конкурсы работают с сертифицированными поставщиками, и массовые отравления — редкость.

Миф: органайзеры обязаны раскрывать список заболевших.

Правда: они могут ограничиться общей информацией по причинам конфиденциальности.

Миф: лёгкое недомогание не влияет на выступление.

Правда: болезни влияют на энергию, осанку, мимику и общую презентацию на сцене.

Сон и психология

Участницы крупных конкурсов часто живут в состоянии постоянного стресса: ранние подъёмы, репетиции, камеры. При болезни стресс усиливается. Психологи рекомендуют дыхательные техники, режим сна не менее семи часов, СПА-процедуры и лёгкие витамины для восстановления тонуса. Прогулки на свежем воздухе и техника "заземления" помогают вернуть ощущение контроля.

Три интересных факта

• На конкурсах красоты часто применяют спортивное питание: протеиновые батончики, электролиты, витамины группы B.

• Многие участницы пользуются мобильными приложениями для отслеживания воды и сна, чтобы выдержать график.

• Медицинская бригада крупных шоу обязана иметь инвентарь для первой помощи, включая аппаратуру для интенсивной терапии.

Исторический контекст

• Международные конкурсы красоты начали сталкиваться с вопросами безопасности питания ещё в начале 2000-х, когда несколько инцидентов произошло в Азии.

• В 2010-х стандарты ужесточили: ввели обязательные проверки кухни и ежедневный контроль температуры блюд.

• Несмотря на это, отдельные случаи продолжают возникать — и каждый из них становится поводом для пересмотра правил.

Российская участница и её путь

На фоне всех событий российская конкурсантка Анастасия Венза продолжает подготовку без проблем со здоровьем. Несмотря на скепсис части аудитории, она уверена в своих силах и опирается на свой многолетний модельный опыт. Её история началась ещё в подростковом возрасте.

"Меня с детства завораживал мир моды, возможность через образ, без слов, рассказывать свою историю. Помню, как любила играть с нарядами, менять стили. Стать моделью — было моей маленькой мечтой, которая выросла вместе со мной и превратилась в желание творить красоту, выражать свою индивидуальность и вдохновлять других своей уверенностью", — вспоминала Анастасия.

Её уверенность может стать важным преимуществом, особенно на фоне нестабильной ситуации, в которой оказались другие участницы.