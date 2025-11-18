Публика шумит, а цены растут: на сколько увеличился гонорар Диброва после того самого видео

Гонорар Диброва увеличился вдвое после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров оказался в центре громкого скандала после выхода на канале "РЕН ТВ" документального фильма "Тайная жизнь богатых и знаменитых". В ленте показали кадры, на которых мужчина, внешне похожий на телеведущего, выходит из автомобиля с расстёгнутой ширинкой. Видео, снятое возле дома, где, по слухам, проходила закрытая вечеринка, быстро разошлось по Сети и вызвало бурную реакцию общественности.

Дмитрий Дибров

От молчания к первому комментарию

До недавнего времени Дибров сохранял полное молчание, не комментируя инцидент ни официально, ни в соцсетях. Однако теперь телеведущий всё же высказался, объяснив, что ситуация, попавшая на камеры, была вырвана из контекста.

"Ну кто из вас не оказывался застигнутым врасплох с расстёгнутой ширинкой? Кому из вас не говорили: "Эй, застегни там!" — так же и я… Ну вы видели: я выхожу, помогаю девочке выйти — никакого контакта у нас не было, даже зрительного. Я подношу её сумку и ухожу. Но кто-то врывается в мою личную жизнь", — передаёт слова Диброва argumenti.ru.

По словам телеведущего, он не считает произошедшее поводом для травли и надеется, что публика перестанет приписывать ему то, чего не было.

Побег на Бали и отменённый праздник

Сразу после появления фильма в эфире телеведущий покинул Россию. Он улетел на Бали, где провёл свой 66-й день рождения, отказавшись от намеченного торжества в Москве.

Официально Дибров не объявлял о поездке, однако в его окружении говорят, что телеведущий решил на время уехать, чтобы переждать волну негатива и побыть в спокойной обстановке.

Бали уже давно считается местом отдыха мировой богемы — атмосферой свободы и расслабленности остров славится не меньше, чем своими пляжами. Именно здесь телеведущий почувствовал себя в безопасности после громкого скандала.

Скандал, который обернулся выгодой

Любопытно, что скандал, который мог стоить артисту репутации и проектов, сработал в обратную сторону. По данным осведомлённых источников, интерес к личности Диброва вырос в несколько раз — и не только со стороны публики, но и от организаторов мероприятий.

Если ранее гонорар телеведущего за участие в частных вечеринках и развлекательных шоу составлял около 2,5 миллионов рублей, то теперь он достигает 5 миллионов.

Таким образом, репутационный удар неожиданно превратился в рекламный эффект. Продюсеры объясняют это просто: в индустрии развлечений работает принцип "скандал продаёт".

Возвращение в Россию

Несмотря на все предположения о бегстве, Дибров, как утверждают его близкие, не собирается эмигрировать. Он планирует вернуться в Россию уже в конце ноября.

Телеведущий намерен продолжить работу и появляться на экране. Коллеги предполагают, что, как и прежде, Дибров останется востребованным, ведь публика к нему привыкла — к его эксцентричности, чувству юмора и открытости.