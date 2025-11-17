Приходите на мои похороны: какое пугающее сообщение появилось в блоге Ирины Небоги

Блогер Ирина Небога пригласила подписчиков на свои похороны

Блог звезды интернета Ирины Небоги удивил подписчиков необычным посмертным сообщением, которое обсуждают тысячи пользователей в сети.

История Небоги тронула многих. Девушка, публично рассказывавшая о борьбе с раком, в течение пяти лет делилась с подписчиками личными переживаниями и подробностями лечения. Её блог стал местом не только поддержки, но и взаимопонимания: люди следили за её состоянием, писали комментарии, поддерживали финансово и морально.

По официальной информации, Ирине не удалось победить болезнь в третий раз. Сообщение о её смерти появилось на канале, управляемом администраторами, где они от лица девушки выразили благодарность подписчикам.

"Хочу поблагодарить всех вас за многое. За то, что поддерживали меня все эти годы, не давали отчаяться, писали приятные комментарии, конечно же, за финансовую поддержку тоже. Мне всегда было приятно встретить подписчика на улице, пообщаться. Я вас очень люблю и ценю", — написали администраторы канала от её имени.

Однако спустя сутки в блоге появилась странная запись, которая выглядела так, будто её писала сама Небога. Сообщение сразу привлекло внимание подписчиков своим необычным форматом и чёрным юмором.

"Уважаемые людоедские паблики, которые сразу после новости о моей смерти выкладывают что-то типа: "с днём селедки с пивом". Мне было не 25 лет. Теперь к делам. Важный опрос: придете ли вы на прощание со мной в МСК? Ответ строго без обмана", — гласит сообщение в Telegram-канале девушки.

Опрос вызвал бурю эмоций. На момент публикации проголосовало почти 140 тысяч человек: 14% заявили, что придут проститься, а 86% отметили вариант "не могу, ревите сами". Реакция аудитории показала необычное сочетание уважения и дистанции, которое возникает при общении с публичными личностями после их смерти.

Жизнь и борьба с болезнью

Ирина впервые столкнулась с проблемой в 16 лет, когда жалобы на сильную боль в ноге долго не могли объяснить врачи. Только в Москве ей поставили точный диагноз — саркома Юинга, редкая злокачественная опухоль костной ткани. Лечение включало несколько курсов химиотерапии и операции. Одна из операций затронула левую часть черепа, после чего осталась заметная "ямка".

Девушка открыто делилась этими трудностями в блоге.

"Я решила вести блог, когда мне стукнуло 16 лет, тогда я в первый раз заболела. И в первый раз показала себя новую в соцсетях: как я лежу без волос на кровати. Меня тогда побрили, вот в голову и пришла гениальная идея — шутить про свой недуг", — рассказывала Ирина.

Блог позволял ей контролировать нарратив и реагировать на недоброжелательные комментарии через юмор и откровенность. Публика воспринимала её как смелого и честного человека, готового делиться самым личным, при этом сохраняя лёгкость общения.

