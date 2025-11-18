Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Москве слишком мало солнца: Кустурица предложил решение, выходящее за рамки реальности

Кустурица предложил изобрести искусственное солнце
Шоу-бизнес

Культовый сербский режиссёр Эмир Кустурица, известный своими философскими высказываниями и необычным взглядом на мир, признался, что московская погода вызывает у него тоску. В интервью писателю Михаилу Шахназарову кинорежиссёр пожаловался на нехватку света и предложил оригинальное решение — создать искусственное солнце, которое будет светить над российской столицей круглый год.

Эмир Кустурица
Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Эмир Кустурица

"Сделайте солнце, чтобы Москва сияла всегда"

Кустурица, давно симпатизирующий России и регулярно бывающий в Москве, рассказал, что главная сложность жизни в мегаполисе для него — это дефицит солнечных дней.

"Здесь солнца недостаточно. Вам надо сделать новое солнце. Я думаю, что людей, которые смогли сделать "Орешник", "Буревестник", можно попросить сделать такое солнце, которое всегда было бы над Москвой", — сказал Кустурица.

Фраза режиссёра вызвала живой отклик у зрителей и поклонников — кто-то воспринял её как метафору, а кто-то как символичную идею: добавить в жизнь немного света, тепла и оптимизма.

От балканского солнца к московским тучам

Кустурица родился и вырос в Сараево, где большую часть года светит солнце, а зима редко бывает пасмурной. Контраст с серым небом Москвы оказался для него ощутимым.

Для кинематографиста, который привык к ярким краскам, шуму уличных рынков и солнечным бликам на воде, как в его фильмах "Аризонская мечта" и "Время цыган", московская зима действительно может казаться слишком монотонной.

Как сообщает издание "Абзац", Кустурица признался, что ему было бы трудно постоянно жить в Москве. Он хотел бы иметь возможность отдохнуть где-то в тепле — например, в Крыму или Греции.

Философия тепла и света

Для Кустурицы солнце — это не только источник света, но и метафора жизни. Его фильмы всегда наполнены теплотой, чувством общности, радостью простых вещей. Неслучайно режиссёр видит в московской погоде символическую проблему — нехватку внутреннего света, человеческого тепла, которое, по его мнению, нужно создавать самим.

Многие критики отмечают, что даже в своих мрачных сценах Кустурица всегда оставляет место для надежды. Его идея о "втором солнце" — не просто шутка, а творческий образ, близкий его стилю: немного безумный, поэтичный и вдохновляющий.

Москва глазами иностранного режиссёра

Эмир Кустурица — не просто гость, но и частый участник культурной жизни России. Он часто высказывается о любви к русской культуре, однако он не скрывает, что жизнь в Москве для него — это испытание климатом.

Слова режиссёра вновь заставили задуматься: как на нас влияет серое небо, почему мы часто связываем настроение с погодой и действительно ли не хватает света не только в атмосфере, но и в душах?

Свет, которого всем не хватает

Пока идея Кустурицы о "новом солнце" звучит скорее как красивая метафора, чем как технический проект, но в ней есть доля истины. Москва действительно входит в число мегаполисов с самым коротким световым днём в зимний сезон. Медики утверждают, что отсутствие солнечного света может вызывать усталость и снижать настроение, недаром жители столицы в последние годы всё чаще прибегают к светотерапии.

Фраза сербского мэтра оказалась созвучна многим москвичам, которые тоже мечтают о чуть большем солнце — пусть даже искусственном.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
