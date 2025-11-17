Публично размахивает: что Дибров рассказал о шантаже, связанном со скандальным видео

Телеведущий Дмитрий Дибров впервые прокомментировал шантаж скандальным видео, подчеркнув, что зазорного в нём он не видит, а виноватым считает шантажиста.
Скандальные истории с известными людьми продолжают активно обсуждаться в сети. На этот раз в центре внимания оказался Дибров, который столкнулся с попыткой шантажа. По словам шоумена, с него требовали деньги за то, чтобы не публиковать пикантное видео с расстёгнутой ширинкой, снятое папарацци. Дибров подчёркивает, что в ролике нет ничего постыдного.
Телеведущий подробно рассказал о том, как произошёл инцидент. Он отметил, что это обычная особенность мужской одежды и любые неловкие моменты с ширинкой случаются с каждым.
"Я просто вышел из автобуса, попутно подавая руку девушке. Мы не знаем друг друга! Я сажусь в машину, застегиваюсь, думаю: "О господи, господи, забыл", — поделился телеведущий.
Дибров выразил возмущение по поводу того, что кто-то решил использовать этот момент для вымогательства. Он подчеркнул, что виноват не сам эпизод, а человек, который снял и распространил видео без согласия.
"Тот, кто это снял, а потом публично стал это показывать, не получив требуемых денег, вот он — преступник! Он публично размахивает вообще-то именно моими причиндалами", — заявил шоумен.
По мнению Диброва, реакция общественности должна быть направлена не на неловкий эпизод, а на осуждение шантажа и вымогательства. Бездействие в подобных случаях, уверен телеведущий, способствует распространению желтой прессы и сенсационных материалов в интернете.
