Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волжское казачье войско направило добровольцев в зону СВО
Школьники Африки смогут воспользоваться льготами при поступлении в НГУ
Россиянки стали чаще обращаться к врачам из-за неконтролируемых покупок
Нашли способ фиксации стресса растений с орбиты — специалисты Фраунгофера
Гражданин Германии пытался провезти 13 кг золота на границе с Россией — таможня
Выпуск 13,5 тысячи грузовых Москвичей до 1956 подтвердили архивы МЗМА
Дмитрий Дибров заявил о шантаже из-за кадров с расстёгнутой ширинкой
Фитнес-браслеты измеряют пульс с точностью до 99 % в покое — ITAB
Зимний посев даёт рассаду с ровным мартовским стартом

Приказали напиться: почему Волочкова покинула скандальное шоу Звёзды под капельницей

Волочкова гордо покинула антиалкогольное шоу Звёзды под капельницей
4:48
Шоу-бизнес

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова покинула реалити-шоу из-за конфликта с блогером и необычных условий участия, вызвавших шквал обсуждений.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: ВК-аккаунт Анастасии Волочковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Балерина Анастасия Волочкова

Известная балерина объявила о своём уходе из шоу "Звезды под капельницей". Проект позиционируется как антиалкогольное реалити, где участники проходят испытания, направленные на формирование здорового образа жизни. Решение покинуть программу артистка объяснила конфликтом с блогером Сашей Габаром и принципиальной позицией относительно алкоголя.

Причины ухода

По словам Волочковой, инцидент произошёл после того, как блогер взял себе букет белых роз, подаренный самой артистке телеканалом. Цветы для балерины имеют особое значение, символизируя личное пространство и эмоциональные границы.

"Меня оттуда "выгнал" Саша Габар — трэш-блогер, с которым мы в итоге потом помирились. Для меня цветы — это сокровенная составляющая моей жизни. И Саша Габар, которого я укрывала, как и Никиту Джигурду, пледом, берёт мои белые розы. Я увидела эту историю уже под утро и покинула этот проект", — цитирует слова балерины NEWS.ru.

Кроме конфликта с блогером, Волочкова отметила, что перед началом съёмок участников якобы призывали употреблять алкоголь. Балерина отказалась от такого предложения, ссылаясь на плотное расписание и творческие обязанности.

"Нам сказали: вы перед этим рехабом напейтесь, нажритесь", — отметила Волочкова.

Она подчеркнула, что сама почти не участвовала в испытаниях, наблюдая за другими участниками. Артистку поразила их стойкость и готовность к заданным условиям.

Советы шаг за шагом для участников подобных проектов

  1. Чётко определите свои личные границы перед участием.

  2. Уточните условия и рекомендации от организаторов заранее.

  3. Если предлагают действия, противоречащие вашим принципам, откажитесь корректно.

  4. Наблюдайте за другими участниками, чтобы оценить формат шоу и свои возможности.

  5. Используйте поддержку продюсеров и наставников при конфликтных ситуациях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: соглашаться на правила, противоречащие личным принципам.
    Последствие: стресс, потеря контроля, риск конфликта.
    Альтернатива: открыто обсуждать условия и при необходимости покидать проект.

  2. Ошибка: игнорировать эмоциональные границы других участников.
    Последствие: возникновение конфликтов, испорченные отношения.
    Альтернатива: уважение чужих вещей и пространства, корректное взаимодействие.

  3. Ошибка: участие во всех испытаниях без учёта здоровья и расписания.
    Последствие: физическое и моральное переутомление.
    Альтернатива: ограниченное участие и внимательное распределение времени.

А что если шоу всё же интересно?

Даже если проект кажется привлекательным, важно оценить собственные приоритеты: творческая деятельность, здоровье, эмоциональное состояние. Иногда участие в нескольких эпизодах без полного вовлечения может быть оптимальным решением.

Мифы и правда

Миф: участие в реалити-шоу гарантирует популярность.
Правда: известность зависит от личного имиджа и реакции аудитории, а не только от участия.

Миф: отказаться от предложенных испытаний — проявление слабости.
Правда: это уважение к себе и своим принципам.

Миф: конфликты неизбежны на шоу.
Правда: многое зависит от коммуникации и границ участников.

Сон и психология

Участники, соблюдающие личные границы и отказывающиеся от принуждений, сохраняют психологическое здоровье. Контроль над временем и нагрузкой помогает снизить стресс и избежать переутомления.

Интересные факты

  1. Некоторые реалити-шоу дают участникам задания, прямо противоречащие их убеждениям.

  2. Публичные конфликты часто привлекают больше внимания, чем сам проект.

  3. Влияние социальных сетей на поведение участников иногда превышает влияние продюсеров.

Исторический контекст

  1. В начале XXI века реалити-шоу с экстремальными условиями стали массовым явлением.

  2. В России концепция "тестов на выдержку" появилась в 2010-х и постепенно получила популярность.

  3. Сегодня проекты часто балансируют между развлекательным контентом и социальными экспериментами.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Подготовка теплицы к зиме в ноябре: обязательные этапы уборки
Садоводство, цветоводство
Подготовка теплицы к зиме в ноябре: обязательные этапы уборки
Собаки плохо переносят одиночество и нуждаются в контакте с семьёй — эксперт
Домашние животные
Собаки плохо переносят одиночество и нуждаются в контакте с семьёй — эксперт
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Наука и техника
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Засор растёт, как снежный ком: половина стакана решает проблему без единого движения
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
США требуют объяснений от Ирана по захвату танкера Talara, но угрожать не решаются Любовь Степушова Журналист Марриотт описал рост постграмотности — The Times Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Последние материалы
Зимний посев даёт рассаду с ровным мартовским стартом
Воспаление при ревматоидном артрите снижает уровень гемоглобина — ревматолог
Россияне начали чаще бронировать весенние рейсы в Японию по данным Туту
Суд дал рэперу Джигану два месяца на примирение с Самойловой
Смородина без болезней: 4 секретных шага, чтобы не потерять урожай
Катаракта может появиться уже в 50 лет — офтальмолог Куренков
Заморозка сохраняет до девяноста процентов витаминов — диетолог Лариса Никитина
Люди, употребляющие острое, реже страдают ожирением — врачи
Макси-юбка дает эффект вытягивания силуэта — стилисты
ЛДПР внесла инициативу об отпуске только по рабочим дням
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.