Пикантный разговор: какие напутствия дала Виктория Боня дочери для первого свидания

Модель Виктория Боня решила поговорить с дочерью о том, что происходит на первом свидании, и услышала неожиданные ответы. Тема оказалась глубже, чем может показаться на первый взгляд.
Разговоры родителей с подростками о близости редко проходят легко, но Боня решила не избегать чувствительных тем. Она открыто рассказала о том, как обсуждает с дочерью Анджелиной вопросы отношений, симпатий и личных границ. Поводом для беседы стала ситуация, когда семье задали прямой вопрос о близости на первом свидании.
Диалог состоялся при участии друга семьи, Алексея Антропова, работающего с молодежными социальными проектами. Он поинтересовался у 13-летней Анджелины, воспринимается ли близость на первом свидании как что-то "стрёмное". Девочка ответила уверенно — она относится к подобным вещам отрицательно.
"Мы все равно эти темы обсуждаем. Конечно же, как мама, я говорю Анжелине: "Ты знаешь, что в будущем у тебя будут отношения, что ты должна понимать, что нужно предохраняться". Она говорит: "Мама, я всё знаю. Ну что ты думаешь, я ничего не знаю?" — сказала Виктория .
Позже Анджелина сформулировала своё отношение к тому, как вообще понять момент, когда отношения переходят на новый уровень.
"Когда ты чувствуешь себя готовым, когда другой человек готов, когда ты разговариваешь с ним, когда ты думаешь об этом. Тогда можно понять, что время пришло", — заявила девушка.
Боня подчеркивает, что предпочитает честный диалог без давления. Для неё важно, чтобы дочь могла прийти к ней с любыми вопросами — от симпатий до переживаний. Такой стиль общения всё чаще выбирают родители, которые хотят, чтобы подростки учились ответственному выбору сами, а не действовали из страха или навязанных запретов.
Начинайте разговоры заранее, без привязки к стрессовым ситуациям.
Используйте примеры из фильмов, книг или социальных сетей — подростки воспринимают такие ситуации проще, чем прямое нравоучение.
Расскажите о важности личных границ, эмоциональной готовности и взаимного согласия.
Используйте доступные инструменты: книги для подростков о телесности, образовательные проекты, лекции психологов.
Помогите ребёнку сформировать алгоритм безопасного поведения: не уезжать с малознакомыми людьми, заранее обсуждать ожидания, сохранять возможность связаться с родителями.
Ошибка: игнорировать тему отношений, надеясь, что ребёнок "сам разберётся".
Последствие: подросток ищет информацию в интернете, сталкивается с дезинформацией.
Альтернатива: использовать проверенные образовательные проекты для подростков.
Ошибка: жёсткие запреты без объяснений.
Последствие: сопротивление, скрытность, рискованное поведение.
Альтернатива: обсуждать реальные ситуации из жизни, помогать выработать собственную позицию.
Ошибка: высмеивание чувств подростка.
Последствие: потеря доверия, закрытость.
Альтернатива: спокойный разговор и уважение к эмоциям, рекомендации семейного психолога при необходимости.
В этом случае важно не переоценивать масштаб события, но и не обесценивать. Поддержка помогает ребёнку разобраться в чувствах, не торопиться с решениями и понимать, что привязанность — естественная часть взросления. Родители могут мягко направлять, а не контролировать.
Как выбрать подходящий момент для разговора?
Когда ребёнок задаёт вопросы, делится чувствами или проявляет интерес к теме — это лучший сигнал, что пора говорить.
Что лучше: разговор один на один или беседа всей семьёй?
Если тема личная, лучше общаться наедине. Формат всей семьи подходит только когда подросток чувствует себя комфортно.
Миф: говорить о близости рано — значит поощрять её.
Правда: раннее обсуждение снижает риск необдуманных поступков.
Миф: подросток должен сам понять, что правильно.
Правда: ему нужны ориентиры и объяснения, иначе он опирается на непроверенные источники.
Миф: если ребёнок молчит, значит, темы отношений его не касаются.
Правда: молчание часто говорит о стеснительности, а не о безразличии.
Подростки, которые чувствуют поддержку родителей, лучше спят, реже сталкиваются с тревожностью и легче переживают первые симпатии. Установленный эмоциональный контакт помогает выстраивать гармоничные отношения в будущем.
Большинство подростков впервые задумываются о свиданиях в 12-14 лет.
Исследования показывают: дети, обсуждающие личные темы с родителями, более уверены в себе.
Открытый разговор снижает вероятность ранних импульсивных решений почти на 40%.
В начале XX века разговоры о близости считались табу и редко велись в семьях.
В 1990-х началась активная разработка программ полового просвещения.
Сегодня большинство европейских стран включают такие темы в школьные курсы.
