Маша Распутина поразила Кремль неожиданным жестом: вечер памяти Добрынина стал особенным

Маша Распутина встала на колени на вечере памяти Добрынина
Шоу-бизнес

Певица Маша Распутина тронула публику своим эмоциональным выступлением на концерте памяти композитора Вячеслава Добрынина, прошедшем в Государственном Кремлёвском дворце. Как сообщает "МК", артистка не только исполнила одну из его песен, но и встала на колени на сцене, выражая глубокое уважение и благодарность легендарному автору.

Маша Распутина
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маша Распутина

Дружба длиной в десятилетия

Распутина вспоминала, что с Вячеславом Добрыниным её связывали долгие годы творческой дружбы. Познакомились они в начале 1990-х в доме поэта Леонида Дербенёва — того самого автора десятков хитов советской и российской эстрады. Именно тогда началось их сотрудничество, которое подарило публике яркие композиции, и для Распутиной написали песню "Кружит музыка".

Эта история стала символом их творческого пути — песни Добрынина действительно "кружили" слушателей, а Распутина с её мощным голосом и темпераментом была одной из тех, кто мог передать всю глубину его мелодий.

Эмоциональный момент на сцене

В Кремле певица появилась под занавес концерта — в белоснежном мини-платье, символизирующем чистоту и светлую память. Распутина попросила зрителей поддержать вдову композитора Ирину Добрынину, которая присутствовала в зале. Этот жест вызвал бурю аплодисментов.

В середине выступления артистка неожиданно опустилась на колени — в знак благодарности человеку, чьи песни стали частью жизни нескольких поколений.

Зал отреагировал овациями — публика аплодировала долго и искренне. Ни один другой артист вечера не получил такого эмоционального отклика.

"Не забывайте наших гениев", — обратилась Маша Распутина к зрителям, завершив номер.

Добрынин — автор, который писал душой

Вячеслав Добрынин, чьи песни звучали в этот вечер, был одним из главных композиторов советской и российской эстрады. Его мелодии "Синий туман", "Не сыпь мне соль на рану", "Как упоительны в России вечера" стали не просто хитами, а культурными символами эпохи.

Распутина не раз подчёркивала, что Добрынин умел писать музыку, которая живёт вне времени. Его песни были о чувствах — о любви, нежности, верности и утрате, — и потому всегда находили отклик у слушателей.

Аплодисменты, слёзы и память

Концерт в Кремле стал не просто вечерним шоу, а настоящим актом уважения к человеку, оставившему после себя огромный след в истории российской музыки. Артисты разных поколений исполняли его хиты, но именно выступление Маши Распутиной стало самым запоминающимся.

Её жест — встать на колени — превратил концерт в трогательный символ признательности. Он напомнил зрителям, что за каждым хитом стоит не просто артист, а человек, вложивший в музыку душу.

Символ искренности и уважения

Вечер памяти Вячеслава Добрынина показал, что настоящая музыка не стареет, а благодарность тем, кто её создавал, всегда остаётся живой. Распутина своим поступком доказала, что даже спустя десятилетия артисты не забывают тех, кто дал им путь на сцену.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
