Одноклассники расхохотались: о какой профессии принц Уильям мечтал в детстве

Принц Уильям хотел в детстве стать полицейским

Шоу-бизнес

Будучи школьником принц Уильям рассмешил одноклассников, назвав профессию своей мечты.

Фото: commons.wikimedia.org by Ian Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ принц Уильям

В детские годы будущие монархи кажутся обычными школьниками — со своими мечтами, переживаниями и забавными историями, которые много лет спустя неожиданно всплывают в прессе. Так произошло и с юным принцем Уильямом: его одноклассник, актёр и комик Хамфри Кер спустя десятилетия вспомнил один момент, который тогда рассмешил весь класс, а теперь стал поводом для обсуждений в британских СМИ.

Неожиданный выбор профессии

По воспоминаниям Хамфри, в школе Ладгроув ученикам дали задание рассказать о том, кем они мечтают стать. Дети называли самые разные профессии — от пилота-истребителя до нападающего "Арсенала". Для подростков подобная фантазия казалась естественной, и никто особенно не задумывался о реальности таких планов.

Когда очередь дошла до Уильяма, он произнёс фразу, которая моментально изменила настроение в классе.

"Некоторые говорили — летчик-истребитель, нападающий "Арсенала" и так далее, как обычно. А Уильям сказал: "Я хочу быть полицейским". И весь класс расхохотался — ведь было ясно, что он никогда не станет полицейским. Мы знали, что его ждёт: он станет королем", — сказал комик.

История быстро разлетелась по европейским таблоидам: для публики она стала напоминанием о том, что даже у членов королевской семьи в детстве были простые, почти наивные мечты.

Как воспринимали Уильяма одноклассники

Школьная среда редко делает скидку на титулы. Несмотря на то что Уильям уже тогда был в центре внимания будущей роли наследника, учителя и ученики старались относиться к нему как к обычному подростку. Однако каждый понимал, что его судьба предрешена: в отличие от друзей, Уильям действительно не мог выбрать профессию.

Поэтому его признание прозвучало для сверстников как внезапная попытка "быть как все". Смеялись не над мечтой, а над разрывом между желанием и реальностью.

Во многих частных школах Великобритании подобные задания — часть воспитательной программы. Члены королевской семьи нередко вспоминают свои школьные мечты в интервью, подчёркивая, что были "обычными детьми". Служба в полиции считается одной из самых уважаемых профессий среди британских школьников.

Исторический контекст

• В 1980–1990-е годы британские школы активно внедряли профориентационные задания, чтобы развивать самостоятельность.

• Период обучения Уильяма в Итонском колледже пришёлся на время реформ, когда уделялось внимание дисциплине и лидерским качествам.

• Младшее поколение Виндзоров выросло в условиях пристального внимания прессы, что усиливало обсуждение их будущего.

Сегодня история о мечте юного Уильяма всплыла на фоне разговоров о его брате, принце Гарри. После лишения титулов принца Эндрю британские издания вновь обсуждают, возможны ли перемены внутри семьи и появится ли у Гарри шанс восстановить связи с двором. Но именно школьное воспоминание напоминает: какими бы важными ни были их роли, в детстве они мечтали так же просто, как и все остальные.