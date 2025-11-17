Гонорары падают, а уверенность растёт: Газманов раскрыл, что его успех держится на другом фундаменте

Певец Олег Газманов рассказал о своём отношении к гонорарам, успеху и творчеству. На церемонии "Радио Шансон" артист пообщался с журналистами и признался, что никогда не строил жизнь вокруг денег. По его словам, главным для него всегда оставалась свобода — заниматься тем, что по-настоящему приносит удовольствие.
Олег Газманов уже много лет остаётся одной из самых узнаваемых фигур российской сцены. Однако сам певец утверждает, что не измеряет успех количеством хитов или размером гонорара.
"И я вообще никогда не думал о гонорарах, никогда. И не думал, будет ли песня хитом или нет. Я просто делал то, что мне нравится", — передаёт слова Газманов Telegram-канал "Звездач".
Он отметил, что ещё в начале карьеры выбрал собственный жизненный принцип: делать всё в удовольствие. По словам артиста, он сознательно решил общаться только с теми людьми, кто близок ему по духу, ходить в те места, где комфортно, и носить то, что действительно удобно, а не просто модно.
"Я решил, что буду встречаться с людьми, с которыми мне интересно, ходить только в те рестораны, где мне вкусно, надевать только то, в чём мне удобно, а не модно. Петь песни и сочинять стихи", — пояснил певец.
Такой подход, уверен артист, помогает сохранять внутреннее равновесие и не терять вдохновение, которое в его профессии — главный капитал.
Газманов с улыбкой признался, что его доход всё равно превышает размер государственной пенсии, но это не заслуга подсчётов и бизнес-расчётов — просто результат многолетней работы и любви к своему делу.
Певец никогда не гнался за трендами и не писал песни под коммерческий заказ. По мнению Газманова, творчество не должно зависеть от моды, ведь настоящая песня рождается из искренности, а не из желания угодить публике.
В начале октября СМИ сообщили, что Олег Газманов снизил стоимость своих выступлений почти вдвое — с семи до четырёх миллионов рублей. Причиной стали меньшее количество заказов и снижение спроса на корпоративные концерты.
По данным источников, Газманова не пригласили даже на традиционные праздничные мероприятия в честь Дня полиции, где он раньше выступал почти ежегодно. Сам певец воспринял это философски: сцена, как и жизнь, подвержена циклам.
