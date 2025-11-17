Гонорары падают, а уверенность растёт: Газманов раскрыл, что его успех держится на другом фундаменте

Олег Газманов заявил, что никогда не думал о гонорарах

Певец Олег Газманов рассказал о своём отношении к гонорарам, успеху и творчеству. На церемонии "Радио Шансон" артист пообщался с журналистами и признался, что никогда не строил жизнь вокруг денег. По его словам, главным для него всегда оставалась свобода — заниматься тем, что по-настоящему приносит удовольствие.

Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Олег Газманов

"Я решил делать только то, что люблю"

Олег Газманов уже много лет остаётся одной из самых узнаваемых фигур российской сцены. Однако сам певец утверждает, что не измеряет успех количеством хитов или размером гонорара.

"И я вообще никогда не думал о гонорарах, никогда. И не думал, будет ли песня хитом или нет. Я просто делал то, что мне нравится", — передаёт слова Газманов Telegram-канал "Звездач".

Он отметил, что ещё в начале карьеры выбрал собственный жизненный принцип: делать всё в удовольствие. По словам артиста, он сознательно решил общаться только с теми людьми, кто близок ему по духу, ходить в те места, где комфортно, и носить то, что действительно удобно, а не просто модно.

"Я решил, что буду встречаться с людьми, с которыми мне интересно, ходить только в те рестораны, где мне вкусно, надевать только то, в чём мне удобно, а не модно. Петь песни и сочинять стихи", — пояснил певец.

Такой подход, уверен артист, помогает сохранять внутреннее равновесие и не терять вдохновение, которое в его профессии — главный капитал.

Зарабатывает больше пенсии, но не живёт ради денег

Газманов с улыбкой признался, что его доход всё равно превышает размер государственной пенсии, но это не заслуга подсчётов и бизнес-расчётов — просто результат многолетней работы и любви к своему делу.

Певец никогда не гнался за трендами и не писал песни под коммерческий заказ. По мнению Газманова, творчество не должно зависеть от моды, ведь настоящая песня рождается из искренности, а не из желания угодить публике.

Снижение гонораров: вынужденная мера или знак времени

В начале октября СМИ сообщили, что Олег Газманов снизил стоимость своих выступлений почти вдвое — с семи до четырёх миллионов рублей. Причиной стали меньшее количество заказов и снижение спроса на корпоративные концерты.

По данным источников, Газманова не пригласили даже на традиционные праздничные мероприятия в честь Дня полиции, где он раньше выступал почти ежегодно. Сам певец воспринял это философски: сцена, как и жизнь, подвержена циклам.