Золотой микрофон и сцена: какой памятник установили Владимиру Лёвкину на Троекуровском кладбище

Владимиру Лёвкину установили памятный монумент на Троекуровском кладбище
5:36
Шоу-бизнес

Монумент на Троекуровском кладбище стал необычным напоминанием о певце Владимире Лёвкине: сцена, золотой микрофон и звезда образовали целую историю, скрывающую в себе больше, чем кажется на первый взгляд.

Певец Владимир Лёвкин
Фото: ВК-аккаунт Владимира Лёвкина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Владимир Лёвкин

В канун первой годовщины со дня ухода Лёвкина его родные представили памятник, который сразу привлёк внимание поклонников: монумент стал не просто знаком памяти, а своеобразной мини-сценой, на которой артист "остался" в привычной для себя среде. История создания памятника оказалась трогательной и насыщенной деталями — от идеи до установки на Троекуровском кладбище.

Как появился памятник в формате сцены

Когда звук сцены и блеск студийных софитов уже давно стали частью жизни певца, его близкие решили сохранить эту атмосферу и в мемориале.

Инициатором создания памятника стала вдова музыканта Маруся Лёвкина. Она координировала работу мастеров, подбирала материалы и контролировала оформление. На постаменте разместили последний портрет Владимира, рядом установили золотой микрофон и выложенную звезду с его именем — символ верности сцене и любви публики. Композиция буквально утопала в цветах, которые принесли друзья и поклонники.

Особенно символичным стал момент открытия памятника. Красное покрывало с монумента сняли дочери музыканта — 22-летняя Виктория и 13-летняя Ника.

Что сказала Маруся Левкина

"Ты жить не мог без сцены. Теперь благодаря твоим друзьям, поклонникам, неравнодушным людям и семье, ты всегда будешь на ней. Напевай сам себе с небес в свой золотой микрофон. А гитара, которая всегда рядом, пусть принесет удачу музыкантам, которые будут к ней прикасаться. И надеюсь, где-то там, в другом измерении, ты заценил свою именную звезду и памятник тебе. Спасибо за всё, солнышко", — написала вдова певца.

На открытии присутствовали коллеги артиста, соратники по сцене и давние друзья.

Советы шаг за шагом: как создать памятник артисту или творческому человеку

  1. Определиться с темой — сценическая атрибутика, музыкальные инструменты, элементы декора.

  2. Подобрать материалы: для ярких деталей используют позолоту, латунь, бронзу; для основы — гранит или мрамор.

  3. Согласовать проект с кладбищем и мастерами, чтобы учесть технические требования.

  4. Заказать дополнительные элементы: подсветку, декоративные звезды, мини-атрибуты.

  5. Продумать уход за памятником: специальные чистящие средства для металла, полироль для камня, стойкие вазы для цветов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Выбор неподходящего материала → Быстрое потускнение и повреждение → Использование морозостойкого гранита или мрамора.
• Слишком сложная конструкция → Трудности с монтажом и обслуживанием → Заказать модульный вариант с усиленной основой.
• Отсутствие проекта → Несогласованность элементов → Обратиться в мастерские, предлагающие 3D-макеты и визуализацию.

А что если сделать памятник интерактивным?

Технологии позволяют разместить QR-код, ведущий к архиву выступлений, или добавить подсветку, работающую на солнечных батареях. В мире уже встречаются мемориалы, где встроены мини-колонки с записями музыкантов, но в России такие решения только начинают набирать популярность.

FAQ

Как выбрать стиль памятника творческому человеку?
Ориентируйтесь на его сценический образ, любимые инструменты и узнаваемые детали.

Сколько стоит памятник со сложной композицией?
Цена зависит от материалов и объёма ручной работы: от среднего сегмента до премиальных вариантов с бронзовыми элементами.

Что лучше — металлическая или каменная символика?
Металл ярче и выразительнее, а камень долговечнее. Часто выбирают сочетание.

Мифы и правда

Миф: тематические памятники быстро теряют вид.
Правда: при правильных материалах (бронза, гранит) они служат десятилетиями.
Миф: такие монументы запрещены.
Правда: большинство кладбищ принимают проекты после согласования.
Миф: сложно найти мастеров.
Правда: в крупных городах есть специализированные мастерские.

Сон и психология

Люди нередко рассказывают, что после установки памятника чувствуют облегчение: как будто появился завершённый символ памяти. Психологи считают это естественной реакцией — материальный образ помогает проживать утрату.

Три интересных факта

  1. Первые сценические памятники появились в Европе в начале XX века.

  2. Золотой микрофон как элемент мемориала — редкость, чаще используют бронзу.

  3. В некоторых странах звёзды на памятниках делают из стекла с подсветкой.

Исторический контекст

• 1990-е: всплеск интереса к авторским памятникам после появления новых художественных мастерских.
• 2000-е: активное внедрение литых элементов и 3D-моделирования.
• 2020-е: развитие тематических проектов — от спортивных до музыкальных.

Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
