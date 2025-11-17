Шоу Браво! Бис! перевернуло привычный мир Панайотова: в кресле жюри всплыло то, чего он не ждал

Шоу "Браво! Бис!" стало стрессом для Александра Панайотова

Певец Александр Панайотов сегодня не только артист, но и наставник. В новом телепроекте "Браво! Бис!" он впервые примерил роль члена жюри. Здесь соревнуются участники прошлых телевизионных конкурсов — артисты, уже знакомые зрителям, но давно не выходившие на большую сцену. И, как признался сам Панайотов, оценивать коллег оказалось гораздо сложнее, чем он думал.

Александр Панайотов

Новая роль и эмоциональная нагрузка

Александр не скрывает: участие в проекте даётся ему нелегко. Он человек чувствительный и восприимчивый, поэтому каждое выступление переживает как личное событие.

"Для меня каждый новый выпуск — стресс. Я человек эмпатичный, переживаю за каждого участника. Они все мои коллеги, друзья и знакомые. И мне хочется каждому из них помочь по максимуму", — передаёт слова Панайотова URA.RU.

Певец рассказал, что старается представить участников другим членам жюри — Валерии, Игорю Крутому и Игорю Николаеву — особенно если те знакомы с ними меньше. Он чувствует ответственность, ведь сам когда-то был на их месте — в числе конкурсантов, которых оценивают и сравнивают.

"Я действительно многих из участников знаю очень давно. И, конечно, мне сложно им отказывать. Они же все на меня надеются. Я в этом проекте сижу в кресле жюри, хотя буквально ещё совсем недавно сам был на их месте", — признался артист.

Честность и правила игры

Несмотря на дружеские отношения с участниками, Панайотов подчёркивает: никаких звонков с просьбами о поддержке не было.

"Нет, никто не звонил ни разу. И спасибо им за это большое. В нашем проекте на самом деле очень сильные участники", — отметил певец.

Он вспоминает, как уже в первом выпуске открыл для себя таланты многих участников: певца Вадима Азарха, проявившего невероятную силу воли несмотря на болезнь, Георгия Меликишвили — артиста с редким тембром и харизмой, а также Оксану Казакову, с которой когда-то участвовал в шоу "Народный артист".

Сложность момента — утешить выбывших

Как отмечает Панайотов, самое трудное в роли судьи — объявить результат и подбирать слова для тех, кто покидает проект.

"В конце, когда ты объявил результат, непросто подходить к выбывшим и пытаться как-то аргументировать свой выбор. Это практически невозможно. Но такие правила игры", — объясняет певец.

Он уверен: на подобных конкурсах не бывает проигравших. Каждый участник получает шанс напомнить о себе, а зрители — услышать, как звучит их любимая музыка в новом прочтении.

Команда, в которой комфортно

Отдельно Александр рассказал о коллегах по жюри — Валерии, Игоре Крутом и Игоре Николаеве. По его словам, атмосфера на проекте дружеская, без соперничества и давления.

"У нас замечательная компания. Валерия, Игорь Яковлевич и Игорь Юрьевич — мастера высокого класса. Мне с ними очень комфортно. Никто никого не перебивает", — поделился Панайотов.

Особое впечатление на него произвёл Игорь Николаев, который, как признался певец, стал для него настоящим открытием.

"Игорь Николаев для меня вообще открытием стал. Настолько он компетентен в музыкальном материале! Он парирует такими терминами и настолько "прошарен" в новых тенденциях музыки, что я даже не ожидал", — отметил Александр.

Почему "Браво! Бис!" важно для зрителя

Шоу даёт возможность увидеть артистов, о которых публика могла забыть, в новом свете. Здесь они не просто поют, а проживают на сцене свои лучшие воспоминания, открываясь зрителю без масок и пафоса. Панайотов уверен: такие проекты нужны, потому что они возвращают в музыку искренность и живые эмоции.