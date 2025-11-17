Оксана Самойлова: развод с Джиганом пошёл на пользу детям – неожиданное заявление

Оксана Самойлова сообщила подробности развода с Джиганом

Блогер Оксана Самойлова раскрыла подробности бракоразводного процесса с рэпером Джиганом.

Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган

По словам Самойловой, после принятия решения о расставании отец стал больше внимания уделять общим детям. Всего у пары четверо несовершеннолетних детей.

"Дети уже хорошо, счастливы, живут и тут, и там. Сейчас к ним гораздо больше внимания, чем до этого, поэтому они не страдают", — цитирует Самойлову Super.

Она добавила, что надеется на скорое завершение процесса. Блогер также выразила мнение, что за время официальных процедур её супруг сможет "повзрослеть".

На вопрос о личной жизни Самойлова ответила, что новые отношения её не интересуют. Все своё время она планирует посвятить семье, детям и саморазвитию.