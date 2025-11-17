Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перед зимой барбарису требуется санитарная обрезка и защита корней
Высокая температура и холодное масло дают хрустящее тесто для галеты — кулинары
Упрощённую систему налогов введут в Калининграде со следующего года — депутаты
Сапоги названы лучшим сочетанием для миди-юбок зимой — стилисты
Симптомы нового штамма H5N5 у человека описал вирусолог
Ошибки при выборе комнаты для ребёнка выявили дизайнеры
Озеро Восток сохраняет изолированную экосистему
Миф о несчастье от чёрных кошек опровергнут данными ветврача Филиппо Пачоретти
В Сочи построили санаторий Кристалл по проекту архитектора Амирова

Самойлова объяснила причины расставания с Джиганом: версия об изменах рассыпалась мгновенно

Оксана Самойлова опровергла слухи об изменах Джигана
4:01
Шоу-бизнес

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые откровенно рассказала, почему решила расстаться с мужем, рэпером Джиганом. После заседания суда в Москве, состоявшегося 17 ноября, звезда призналась журналистам, что слухи об изменах артиста не соответствуют действительности. Причина развода оказалась совсем другой — эмоциональное выгорание и усталость от того, что все семейные заботы легли на её плечи.

Джиган и Оксана Самойлова
Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Джиган и Оксана Самойлова

Судебное заседание и первые слова после тишины

История громкого развода пары, казавшейся многим идеальной, вызвала бурное обсуждение в Сети. Однако только теперь Самойлова решилась прервать молчание и рассказать, что на самом деле происходило за закрытыми дверями.

По словам модели, Джиган действительно изменился после расставания: стал проводить больше времени с детьми и участвовать в их жизни. Для Оксаны это стало лучшим итогом сложного периода.

"Я счастлива, что он стал больше общаться с детьми. До этого от него не было действий. Я всё тянула на себе. Я уже сняла кольцо", — передаёт слова Самойловой The Voice.

Без измен и драм: что на самом деле разрушило брак

Несмотря на слухи в таблоидах, Самойлова категорически отвергает версию о неверности.

За годы брака у пары родились четверо детей, и, по словам Оксаны, именно материнство стало для неё главным приоритетом. Однако постоянная нагрузка — забота о доме, воспитание детей и управление бизнесом — вымотали её. В какой-то момент она осознала, что перестала жить для себя.

"Теперь время для меня"

После расставания Самойлова решила сделать паузу и не спешить с новыми отношениями. Сейчас она сосредоточена на внутренней гармонии и самопознании.

"Наконец настало время, которое я хочу посвятить самой себе, познакомиться с собой, понять, кто я и что мне интересно в этой жизни, кроме детей и семьи", — пояснила Оксана Самойлова.

Эти слова стали откликом у тысяч женщин, которые узнали в них себя — тех, кто годами ставил на первое место дом и близких, забывая о собственных потребностях.

История любви, полной испытаний

Отношения Джигана и Самойловой всегда были под прицелом общественного внимания. Они познакомились в конце 2000-х, вскоре поженились и стали одной из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Вместе они пережили и кризис 2020 года, когда артист попал в реабилитационную клинику, и многочисленные слухи о конфликтах в семье.

Несмотря на все испытания, пара долго сохраняла образ счастливой семьи, а их совместные фотографии собирали миллионы лайков. Однако в 2025 году стало известно, что супруги решили расстаться окончательно.

Новая глава

Теперь Самойлова строит жизнь заново. Она продолжает заниматься бизнесом — развивает бренд одежды и косметики, ведёт блог, где делится размышлениями о самоценности и личных границах.

Близкие утверждают, что после развода модель стала спокойнее и увереннее. Главным источником вдохновения остаются дети, ради которых она стремится сохранять дружеские отношения с бывшим супругом.

Взрослая позиция без драмы

Поступок Самойловой вызывает уважение: она не ищет виноватых, не делит семью на "плохих" и "хороших". Её слова — пример зрелого отношения к жизни, в котором есть место и прощению, и личным границам.

История Оксаны Самойловой — это напоминание о том, что конец брака не всегда трагедия. Иногда это просто начало нового этапа, где человек наконец вспоминает, кто он сам.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Недвижимость
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Наука и техника
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Засор растёт, как снежный ком: половина стакана решает проблему без единого движения
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
Теплица деформируется от мокрого снега в ноябре — мастер-дачник Валерия Жемчугова Rafale и Gripen для Украины — это пока концепция, но опасная для Франции и Швеции Любовь Степушова Индонезия занимает 6-е место в мире по годовому числу аварий Сергей Милешкин
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Последние материалы
Перед зимой барбарису требуется санитарная обрезка и защита корней
Оксана Самойлова опровергла слухи об изменах Джигана
Высокая температура и холодное масло дают хрустящее тесто для галеты — кулинары
Упрощённую систему налогов введут в Калининграде со следующего года — депутаты
Сапоги названы лучшим сочетанием для миди-юбок зимой — стилисты
Симптомы нового штамма H5N5 у человека описал вирусолог
Ошибки при выборе комнаты для ребёнка выявили дизайнеры
Озеро Восток сохраняет изолированную экосистему
Миф о несчастье от чёрных кошек опровергнут данными ветврача Филиппо Пачоретти
В Сочи построили санаторий Кристалл по проекту архитектора Амирова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.