Самойлова объяснила причины расставания с Джиганом: версия об изменах рассыпалась мгновенно

Оксана Самойлова опровергла слухи об изменах Джигана

4:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые откровенно рассказала, почему решила расстаться с мужем, рэпером Джиганом. После заседания суда в Москве, состоявшегося 17 ноября, звезда призналась журналистам, что слухи об изменах артиста не соответствуют действительности. Причина развода оказалась совсем другой — эмоциональное выгорание и усталость от того, что все семейные заботы легли на её плечи.

Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джиган и Оксана Самойлова

Судебное заседание и первые слова после тишины

История громкого развода пары, казавшейся многим идеальной, вызвала бурное обсуждение в Сети. Однако только теперь Самойлова решилась прервать молчание и рассказать, что на самом деле происходило за закрытыми дверями.

По словам модели, Джиган действительно изменился после расставания: стал проводить больше времени с детьми и участвовать в их жизни. Для Оксаны это стало лучшим итогом сложного периода.

"Я счастлива, что он стал больше общаться с детьми. До этого от него не было действий. Я всё тянула на себе. Я уже сняла кольцо", — передаёт слова Самойловой The Voice.

Без измен и драм: что на самом деле разрушило брак

Несмотря на слухи в таблоидах, Самойлова категорически отвергает версию о неверности.

За годы брака у пары родились четверо детей, и, по словам Оксаны, именно материнство стало для неё главным приоритетом. Однако постоянная нагрузка — забота о доме, воспитание детей и управление бизнесом — вымотали её. В какой-то момент она осознала, что перестала жить для себя.

"Теперь время для меня"

После расставания Самойлова решила сделать паузу и не спешить с новыми отношениями. Сейчас она сосредоточена на внутренней гармонии и самопознании.

"Наконец настало время, которое я хочу посвятить самой себе, познакомиться с собой, понять, кто я и что мне интересно в этой жизни, кроме детей и семьи", — пояснила Оксана Самойлова.

Эти слова стали откликом у тысяч женщин, которые узнали в них себя — тех, кто годами ставил на первое место дом и близких, забывая о собственных потребностях.

История любви, полной испытаний

Отношения Джигана и Самойловой всегда были под прицелом общественного внимания. Они познакомились в конце 2000-х, вскоре поженились и стали одной из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Вместе они пережили и кризис 2020 года, когда артист попал в реабилитационную клинику, и многочисленные слухи о конфликтах в семье.

Несмотря на все испытания, пара долго сохраняла образ счастливой семьи, а их совместные фотографии собирали миллионы лайков. Однако в 2025 году стало известно, что супруги решили расстаться окончательно.

Новая глава

Теперь Самойлова строит жизнь заново. Она продолжает заниматься бизнесом — развивает бренд одежды и косметики, ведёт блог, где делится размышлениями о самоценности и личных границах.

Близкие утверждают, что после развода модель стала спокойнее и увереннее. Главным источником вдохновения остаются дети, ради которых она стремится сохранять дружеские отношения с бывшим супругом.

Взрослая позиция без драмы

Поступок Самойловой вызывает уважение: она не ищет виноватых, не делит семью на "плохих" и "хороших". Её слова — пример зрелого отношения к жизни, в котором есть место и прощению, и личным границам.

История Оксаны Самойловой — это напоминание о том, что конец брака не всегда трагедия. Иногда это просто начало нового этапа, где человек наконец вспоминает, кто он сам.