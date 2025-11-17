Самойлова объяснила причины расставания с Джиганом: версия об изменах рассыпалась мгновенно

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые откровенно рассказала, почему решила расстаться с мужем, рэпером Джиганом. После заседания суда в Москве, состоявшегося 17 ноября, звезда призналась журналистам, что слухи об изменах артиста не соответствуют действительности. Причина развода оказалась совсем другой — эмоциональное выгорание и усталость от того, что все семейные заботы легли на её плечи.
История громкого развода пары, казавшейся многим идеальной, вызвала бурное обсуждение в Сети. Однако только теперь Самойлова решилась прервать молчание и рассказать, что на самом деле происходило за закрытыми дверями.
По словам модели, Джиган действительно изменился после расставания: стал проводить больше времени с детьми и участвовать в их жизни. Для Оксаны это стало лучшим итогом сложного периода.
"Я счастлива, что он стал больше общаться с детьми. До этого от него не было действий. Я всё тянула на себе. Я уже сняла кольцо", — передаёт слова Самойловой The Voice.
Несмотря на слухи в таблоидах, Самойлова категорически отвергает версию о неверности.
За годы брака у пары родились четверо детей, и, по словам Оксаны, именно материнство стало для неё главным приоритетом. Однако постоянная нагрузка — забота о доме, воспитание детей и управление бизнесом — вымотали её. В какой-то момент она осознала, что перестала жить для себя.
После расставания Самойлова решила сделать паузу и не спешить с новыми отношениями. Сейчас она сосредоточена на внутренней гармонии и самопознании.
"Наконец настало время, которое я хочу посвятить самой себе, познакомиться с собой, понять, кто я и что мне интересно в этой жизни, кроме детей и семьи", — пояснила Оксана Самойлова.
Эти слова стали откликом у тысяч женщин, которые узнали в них себя — тех, кто годами ставил на первое место дом и близких, забывая о собственных потребностях.
Отношения Джигана и Самойловой всегда были под прицелом общественного внимания. Они познакомились в конце 2000-х, вскоре поженились и стали одной из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Вместе они пережили и кризис 2020 года, когда артист попал в реабилитационную клинику, и многочисленные слухи о конфликтах в семье.
Несмотря на все испытания, пара долго сохраняла образ счастливой семьи, а их совместные фотографии собирали миллионы лайков. Однако в 2025 году стало известно, что супруги решили расстаться окончательно.
Теперь Самойлова строит жизнь заново. Она продолжает заниматься бизнесом — развивает бренд одежды и косметики, ведёт блог, где делится размышлениями о самоценности и личных границах.
Близкие утверждают, что после развода модель стала спокойнее и увереннее. Главным источником вдохновения остаются дети, ради которых она стремится сохранять дружеские отношения с бывшим супругом.
Поступок Самойловой вызывает уважение: она не ищет виноватых, не делит семью на "плохих" и "хороших". Её слова — пример зрелого отношения к жизни, в котором есть место и прощению, и личным границам.
История Оксаны Самойловой — это напоминание о том, что конец брака не всегда трагедия. Иногда это просто начало нового этапа, где человек наконец вспоминает, кто он сам.
Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.