Один неверный выбор — и Гагарину звали бы иначе: певица рассказала, как судьба сыграла в лотерею

Родители чуть не назвали Полину Гагарину другим именем
4:05
Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина раскрыла неизвестный ранее факт о себе в прямом эфире "Авторадио". Во время девятого финала игры "Много денег на Авторадио. Золотой сезон" артистка рассказала, что могла получить совсем другое имя — и даже представить себе трудно, насколько по-другому могла сложиться её судьба.

Полина Гагарина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Полина Гагарина

Как "Костик" стал Полиной

История началась задолго до появления певицы на свет. Мама Полины была уверена, что ждёт мальчика, и уже выбрала имя Константин.

"Все девять месяцев мама ждала Костика и накупила всего голубого и прекрасного — вообще всё было голубое. Потом ещё и машинки, и так далее. И тут вдруг я — здравствуйте!" — рассказала Гагарина.

Родители оказались растеряны: девочка никак не подходила под имя Костя, и в семье начались споры, как же её назвать.

"Поскольку я мало была похожа на Константина, сначала думали — Маша, потом Зоя. В итоге я стала Полиной благодаря моему дяде", — поделилась певица.

Так вмешательство родственника определило не только судьбу девочки, но и музыкальную историю России: вряд ли сегодня кто-то мог бы представить звезду под именем Зоя или Констанция.

Почему не Констанция

Певица призналась, что всё-таки задумывалась, каким бы было её имя, если бы мама придерживалась первоначального варианта.

"В Греции в женских именах есть такая форма — Константина. Поэтому я бы могла быть, ну, например, Констанция. Констанция Гагарина… Ну, не знаю, звучит как-то странно. Нет, лучше Полина!" — рассмеялась артистка.

Ведущие шоу поддержали певицу, отметив, что сочетание "Полина Гагарина" звучит великолепно и гармонично.

Песня, посвящённая имени

Признание певицы стало не просто тёплым воспоминанием, но и символичным поводом — именно в этом эфире состоялась премьера её новой композиции "Полина".

"Наконец-то! Наконец-то появилась песня, которая посвящается именно Полине. Не было у нас ещё про Полину песен вообще в эфире!" — радовались ведущие.

Эта работа для Гагариной особенная. По словам певицы, она давно мечтала создать композицию, в которой отразится её собственное восприятие имени — мягкость, энергия и внутренняя сила.

Акция для всех Полин

В честь премьеры певица запустила акцию на своём официальном сайте. Любая Полина, а также мамы и бабушки маленьких Полин могут поделиться своей историей имени.

"Все Полины могут писать или мамы-бабушки этих Полин, если эти Полины ещё малышки и не имеют доступа к интернету. Рассказывайте, почему именно Полина, вдруг какая-то интересная история с этим связана", — пригласила Полина Гагарина в эфире.

Как имя влияет на карьеру артиста

Психологи нередко отмечают, что имя может стать частью творческого образа. Лаконичное и мелодичное "Полина Гагарина" легко запоминается и прекрасно ложится на афиши и музыкальные заставки. Возможно, именно поэтому судьба распорядилась так, что певица не стала Констанцией: имя, как и музыка, требует гармонии.

Музыка как признание в жизни

История с именем, рассказанная певицей, на первый взгляд кажется случайной, но в ней отражается вся её творческая философия. Полина не боится говорить о личном, но всегда делает это с теплом и самоиронией. Именно поэтому её песни воспринимаются как разговор по душам.

Сегодня имя "Полина Гагарина" стало нарицательным — синонимом трудолюбия, таланта и женского достоинства. Возможно, если бы в родильном доме в тот день выбрали другое имя, мир так и не услышал бы одной из самых узнаваемых певиц современности.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
