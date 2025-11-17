Такая вот история: Татьяна Буланова рассказала, чем пожертвовала ради карьеры

Татьяна Буланова призналась, что живёт в тяжёлом гастрольном режиме

Певица Татьяна Буланова рассказала, как совмещает плотный гастрольный график с личной жизнью и строгой дисциплиной, сохраняя профессионализм и стабильность.

В жизни заслуженной артистки России всё кажется ярким и насыщенным: сцена, красные ковровые дорожки, внимание публики. Но за внешним блеском скрывается строгий и непростой ритм жизни, которому певица научилась следовать. Её день расписан буквально по минутам, и каждое выступление требует полной отдачи.

"Ну, как тяжело, я сама на это решилась, сама пошла на это, поэтому не жалуюсь. Слава богу, что это есть! Утром встаёшь, идёшь на завтрак в гостинице, потом есть время, два часа, уложиться, помыться, накраситься. Едешь за три-четыре часа на площадку для саундчека, отстраиваешься, ждёшь выступления. Первое отделение, второе отделение… Потом едешь в гостиницу или садишься на автобус или на поезд и едешь дальше", — цитирует слова звезды "Пятый канал".

Плотный график гастролей

Гастрольный тур для Татьяны — это непрерывная череда концертов, переездов и подготовки к каждому выступлению. Каждый день проходит в спешке: сборы, саундчек, сама сцена, возвращение в гостиницу и снова переезд в следующий город. При этом остаётся время лишь на короткие звонки родным.

Певица признаётся, что такой ритм требует жертв и дисциплины. Обычная домашняя жизнь для неё практически отсутствует, ведь артистка полностью погружена в работу.

"Работа, карьера — это понятно, а обычной жизни у меня нет, к счастью или к сожалению. Я не хозяйка вообще. К сожалению, у артистов такая вот история", — объяснила Буланова.

Не получается совмещать

Даже простые бытовые радости оказываются звезде недоступными. На вопрос о любимом домашнем блюде певица ответила, что особого предпочтения нет, а иногда спасает лапша быстрого приготовления — острая, с говядиной. Время и силы уходят на гастроли и подготовку к сценическим выступлениям.

Татьяна подчёркивает, что строгая дисциплина — неизменный спутник её жизни. Даже в моменты личного отдыха артистка сохраняет режим и готовится к следующему дню, не позволяя себе расслабляться слишком сильно.

"Несмотря на то, что я артистка, никогда у меня не было такого, чтоб душа нараспашку, рвать баяны. Я как-то всегда знала, что мне нужно вставать рано утром, готовиться к следующему выступлению и так далее. Была постоянно какая-то занятость", — заключила певица.

