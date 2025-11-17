Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашние кардио-упражнения помогают развивать выносливость без оборудования
Виктория Боня призвала дочь быть осторожнее на первом свидании
Фрукты — лучший перекус при малоподвижной работе — диетолог Белоусова
Возраст морской фауны 249 млн лет — ученые Университета Осло
В Минобрнауки предложили ввести новые сроки обучения в вузах
Работники этих сфер в России столкнулись с резким падением доходов в августе — ЕМИСС
США пригрозили санкциями партнерам России
В аэропорт лучше прибывать за 2-3 часа до вылета — тревел-эксперт Синельников
Оксана Самойлова сообщила подробности развода с Джиганом

Беременность, танцы и любовь: что отец ребёнка блогера Лерчек сказал об интересном положении звезды

Отец ребёнка блогера Лерчек выразил поддержку возлюбленной
Шоу-бизнес

Блогер Валерия Чекалина ждёт ребёнка от танцора Луиса Сквиччиарини. Мужчина открыто высказался о беременности возлюбленной.

Блогер Лерчек
Фото: ВК-аккаунт блогера Лерчек by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Лерчек

В жизни Валерии Чекалиной наступает радостный период — она ждёт ребёнка. Имя будущего отца уже известно: это 37-летний хореограф Луис Сквиччиарини, который помог Валерии открыть для себя новое увлечение и стал поддержкой в сложные моменты.

Их знакомство началось с уроков танго, где Луис делился опытом и секретами танца, а увлечение постепенно переросло в глубокую эмоциональную связь. Сейчас Лерчек на шестом месяце беременности, и танцы стали не только радостью, но и способом заботы о здоровье: они помогают снять напряжение, поддерживать физическую форму и готовят тело к будущим родам.

"Мы по-прежнему кружимся в танце, и это не просто увлечение, а возможность укрепить тело и снять стресс перед родами", — отметил Сквиччиарини.

Личная сторона отношений

Луис проявляет себя как скромный и чуткий человек. Он понимает, что Валерия — публичная личность, и не стремится выставлять свои отношения на показ. Это уважение к партнёру помогло сохранить доверие и создать комфортную атмосферу, несмотря на внимание со стороны общественности. Многие заметили, что именно его появление в жизни Валерии совпало с окончанием её предыдущих отношений с Артёмом, что породило слухи о том, что Луис стал новой главной опорой в жизни женщины.

Танец как терапия и поддержка

Танго для пары стало больше, чем просто хобби. Это уникальная возможность поддерживать физическую форму и эмоциональное равновесие. Подвижные элементы танца помогают расслабиться, улучшить координацию и укрепить мышцы, что особенно важно во время беременности. Луис деликатно учитывает состояние Валерии, выбирая ритмы и движения, которые не перегружают организм, но позволяют сохранить активность.

Советы шаг за шагом: как поддерживать отношения во время беременности

  1. Найти общие интересы, которые дарят радость и позволяют расслабиться.

  2. Поддерживать физическую активность безопасными способами, например, через мягкие танцевальные упражнения.

  3. Обсуждать эмоциональные состояния и открыто делиться переживаниями.

  4. Создавать комфортное пространство для партнёра, особенно если он скромен и ценит приватность.

  5. Планировать совместное будущее, учитывая интересы и здоровье обоих.

А что если…

А что если партнёр не учитывает эмоциональные и физические потребности будущей мамы? В таком случае возникают риски стресса и осложнений, а также снижение доверия и комфорта в отношениях. Поэтому важно выбирать активного, но внимательного и чуткого спутника, который поддержит в сложные периоды.

FAQ

Как сохранить баланс между личной жизнью и публичностью?
Следует ограничивать публикации в соцсетях, обсуждать границы с партнёром и избегать лишнего внимания СМИ.

Можно ли заниматься танцами во время беременности?
Да, если движения мягкие и безопасные, под контролем специалиста и с учетом состояния будущей мамы.

Как подготовиться к родам с физической точки зрения?
Регулярная легкая физическая активность, дыхательные упражнения, правильное питание и контроль врача помогут поддерживать здоровье.

Мифы и правда

  1. Миф: "Публичные личности не могут вести спокойную личную жизнь".
    Правда: С помощью границ и уважения партнеров можно сохранить приватность.

  2. Миф: "Беременные не должны заниматься спортом".
    Правда: Умеренная активность полезна, укрепляет тело и снижает стресс.

  3. Миф: "Любой новый партнер — причина проблем".
    Правда: Чуткий и внимательный партнер может стать поддержкой, а не источником конфликтов.

Сон и психология

Во время беременности повышается уровень стресса, особенно если внимание общественности велико. Танцы, общение с партнёром и полноценный отдых помогают нормализовать сон, снизить тревожность и поддерживать эмоциональное равновесие.

Три интересных факта

  1. Танго улучшает координацию, равновесие и силу мышц, что особенно полезно для беременных.

  2. Психологи отмечают, что совместные увлечения укрепляют эмоциональную связь между партнёрами.

  3. Физическая активность во время беременности снижает риск осложнений и поддерживает психологическое здоровье.

Исторический контекст

  1. Современные пары активно используют танцы как способ укрепления отношений и поддержания здоровья.

  2. Публичные личности часто сталкиваются с повышенным вниманием, что требует грамотного подхода к личной жизни.

  3. Беременность в публичной среде всегда вызывает интерес СМИ.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Домашние животные
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Недвижимость
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Влажный корм нельзя оставлять в миске дольше 30 минут
Домашние животные
Влажный корм нельзя оставлять в миске дольше 30 минут
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Засор растёт, как снежный ком: половина стакана решает проблему без единого движения
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
США требуют объяснений от Ирана по захвату танкера Talara, но угрожать не решаются Любовь Степушова Журналист Марриотт описал рост постграмотности — The Times Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Последние материалы
В Минобрнауки предложили ввести новые сроки обучения в вузах
Работники этих сфер в России столкнулись с резким падением доходов в августе — ЕМИСС
США пригрозили санкциями партнерам России
В аэропорт лучше прибывать за 2-3 часа до вылета — тревел-эксперт Синельников
Оксана Самойлова сообщила подробности развода с Джиганом
Сода, лимон и соль удаляют накипь и пригар с утюга
Мощность Jeep Grand Cherokee выросла до 324 л.с. сообщил Stellantis
Риск воспаления пищевода может быть из-за таблеток — врачи
Нагрев пищи в пластике увеличивает миграцию химикатов
В Германии заявили о возможности восстановления отношений с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.