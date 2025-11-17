Неожиданное признание Златопольской о Прилучном: почему телеведущая испытывает жалость к актёру

Дарья Златопольская призналась в сожалении к Павлу Прилучному

Телеведущая Дарья Златопольская в интервью Надежде Стрелец высказалась об актёре Павле Прилучном. Она призналась, что испытывает к нему чувство сожаления.

Фото: commons.wikimedia.org by Michail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Павел Прилучный

По словам Златопольской, они познакомились на съёмках шоу "Танцы со звёздами" в 2012 году, когда Прилучный ещё не был знаменит. Тогда пару актёра досрочно исключили из проекта.

"Жаль Пашу. Он сам по себе искренний, а это большой талант, ведь многие люди, в том числе актёры, играют это… а он такой и есть", — пояснила свою позицию Дарья Златопольская.

Она добавила, что подобная искренность является редким, но рискованным качеством. Оно может навредить репутации человека, однако, по её мнению, Прилучному удалось этого избежать.

Несмотря на прошлый инцидент с проектом, Златопольская отметила, что актёр был одним из самых интересных участников того сезона.