Надежда Бабкина и её муж Евгений Гор: почему артистка называет супруга старичком

1:03
Шоу-бизнес

Народная артистка России Надежда Бабкина в беседе с Вячеславом Манучаровым прокомментировала внешность своего 45-летнего супруга Евгения Гора. Певица отметила, что, несмотря на разницу в возрасте, он выглядит старше неё.

Надежда Бабкина
Фото: commons.wikimedia.org by Council.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Надежда Бабкина

Бабкина, которой 75 лет, объяснила это изменение во внешности мужа.

"Да он уже старше меня выглядит. Он для меня уже старичок. Весь седой", — высказалась артистка.

Она также добавила, что их совместный быт нельзя назвать обычным из-за плотного графика Гора. По её словам, супруги видятся не так часто, поскольку он много времени посвящает работе.

При этом Бабкина не выражает недовольства таким распорядком. Она подчеркнула, что ценит простые домашние жесты мужа, когда он оказывается дома.

Ранее в этом же интервью Бабкина позволила себе резкие высказывания в адрес Аллы Пугачёвой и отметила, что ей не близка позиция коллеги.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
