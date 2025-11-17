Дженнифер Энистон планирует свадьбу? Инсайдеры раскрыли детали романа с гипнотерапевтом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Актриса Дженнифер Энистон может тайно готовиться к свадьбе. Соответствующую информацию со ссылкой на свои источники публикует издание RadarOnline.

Дженнифер Энистон
Фото: commons.wikimedia.org by HHSgov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
По данным портала, торжество планируется провести в Греции. Окружение звезды уверено, что она уже обручилась со своим партнёром, гуру Джимом Кёртисом.

"Джен держит всё в тайне, но признаётся, что чувствует себя с Джимом в полной безопасности. Она сказала нам: "Он тот человек, которого я надеялась найти"", — отметил инсайдер.

При этом в ближайшем круге актрисы существуют и опасения. Некоторые друзья выражают беспокойство, что Кёртис может использовать Энистон ради её денег и славы.

Напомним, что отношения пары стали публичным достоянием летом 2025 года. Ранее Энистон уже подтвердила факт романа, охарактеризовав своего избранника как человека, который помогает людям.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
