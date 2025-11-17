Кучера о Диброве: развод и утечка видео – почему телеведущий не в себе

Актёр Оскар Кучера публично высказался в поддержку телеведущего Дмитрия Диброва, оказавшегося в центре скандала из-за утечки компрометирующего видео.
В Telegram-канале Кучера раскритиковал распространение личных записей и последующие насмешки в обществе. По его словам, Дибров переживает сложный этап, связанный с недавним разводом.
"Дима там явно не в себе. И после того, что он пережил, есть от чего быть не в себе. Не он себя снимает и не он выложил, а опубликовали уроды. Но еще большие уроды те, кто на этом делает пиар", — заявил Оскар Кучера.
Бывшая супруга шоумена Полина, комментируя ситуацию, отметила, что находится в процессе осмысления произошедшего.
