Кучера о Диброве: развод и утечка видео – почему телеведущий не в себе

Оскар Кучера защитил Дмитрия Диброва после скандала

Актёр Оскар Кучера публично высказался в поддержку телеведущего Дмитрия Диброва, оказавшегося в центре скандала из-за утечки компрометирующего видео.

В Telegram-канале Кучера раскритиковал распространение личных записей и последующие насмешки в обществе. По его словам, Дибров переживает сложный этап, связанный с недавним разводом.

"Дима там явно не в себе. И после того, что он пережил, есть от чего быть не в себе. Не он себя снимает и не он выложил, а опубликовали уроды. Но еще большие уроды те, кто на этом делает пиар", — заявил Оскар Кучера.