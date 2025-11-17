Сюрприз от Роспатента: Алла Пугачёва лишилась прав на товарный знак

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Роспатент прекратил действие товарного знака Пугачёвой
Шоу-бизнес

Права Аллы Пугачёвой на товарный знак "Рецитал" больше не действуют в России. Соответствующая информация появилась в электронной базе Роспатента.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Latheme, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алла Пугачёва

Исключительное право действовало с 2017 года, однако в октябре текущего года срок его регистрации истёк и не был продлён.

"Данные свидетельствуют о том, что правовая охрана знака прекращена в связи с истечением срока его действия", — сообщили в федеральной службе, на которую ссылается РИА Новости.

Ранее в СМИ поступала информация о возможной утрате певицей другого актива — бренда "Кристина". Его судьба будет решена в 2026 году.

Напомним, что Пугачёва и её супруг Максим Галкин* покинули Россию в 2022 году. Недавно артистка дала совет молодёжи.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
