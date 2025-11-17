Богомолов получил крокодиловые туфли, а фанаты — ответ: Собчак раскрыла формулу их крепкого брака

Ксения Собчак не мыслит семейную жизнь без юмора и иронии

Брак Ксении Собчак и Константина Богомолова — один из самых обсуждаемых в отечественном шоу-бизнесе. Когда журналистка и режиссёр поженились в сентябре 2019 года, многие предрекали им скорое расставание. Однако спустя шесть лет пара не только не рассталась, но и, похоже, стала крепче. В минувшую пятницу супруги получили премию "Пара десятилетия", а позже Ксения поделилась своими секретами счастливой семьи.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ксения Собчак

"Главное — чувство юмора"

Получив награду, Собчак не удержалась от шуток. В личном блоге она рассказала, что Богомолову по случаю премии подарили крокодиловые туфли, и теперь она ждёт, когда он наденет их впервые.

"Константину подарили крокодиловые туфли по этому случаю. Теперь мечтаю их на нём увидеть. Вообще, одинаковое чувство юмора и ироничное, игровое отношение и к жизни, и к себе — это то, без чего я не представляю совместную жизнь", — написала Ксения Собчак.

Телеведущая уверена, что юмор — основа любых гармоничных отношений. Именно умение посмеяться над собой и над жизнью помогает им с мужем переживать трудные периоды.

"Девочки, мой вам совет: в мире душнил и зануд всегда выбирайте тех, кто умеет посмеяться и над собой, и над вами", — добавила она.

Подписчики согласились с Ксенией и отметили, как приятно видеть такую искреннюю радость.

Семейные традиции, проверенные временем

Помимо схожего чувства юмора, у супругов есть свои особенные традиции, которые помогают сохранять близость и теплоту. Одной из них Собчак гордится особенно: супруги устраивают друг другу праздники-сюрпризы.

"У нас с мужем как-то сама собой образовалась отличная традиция — мы друг другу организовываем праздники. Юбилей 50 лет Костя не хотел справлять вообще, но благодаря заботливым талантливым рукам организаторов у нас всё получилось очень душевно и, главное, авторски", — поделилась телеведущая.

На праздник Собчак устроила капустник под названием "Перемываем Косте". Близкие режиссёра показали шуточные сценки и музыкальные номера, а сама Ксения вела вечер. На сцену даже вышел её восьмилетний сын Платон с трогательным поздравлением для отчима.

Богомолов признался, что праздник стал для него одним из самых запоминающихся событий жизни.

"Спасибо моей жене за фантастический праздник по случаю моего юбилея. Придуманный от и до, трогательный, смешной, красивый и полный любви. За созданный тобой блестящий капустник! За то, как "перемывали Косте". Спасибо, любимая!" — написал Константин Богомолов.

Маленькие радости — без повода

Пара не ждёт знаменательных дат, чтобы порадовать друг друга. Ксения не раз признавалась, что обожает получать спонтанные подарки.

"Я люблю, когда мне дарят подарки просто так. Вот прихожу домой — у меня оранжевый iPhone. До сих пор не знаю, как он понял, что я хочу именно оранжевый", — рассказывала она.

Такие мелочи, по мнению Собчак, и есть залог долгих отношений — внимание, забота и способность удивлять.

Скандалы и слухи: проверка прочности

Как и любая публичная пара, Собчак и Богомолов периодически становятся героями сплетен. В прошлом году СМИ обсуждали слухи о якобы романе режиссёра с актрисой Софьей Синицыной, однако Ксения жёстко пресекла разговоры.

"Тебе кто-то прислал, что Софья спит с Богомоловым, — это всего лишь сообщение. Ты же не думаешь, что можно вот так, анонимными вбросами с разных аккаунтов очернить человека?" — встала она на защиту супруга.

Эта реакция только укрепила мнение поклонников: несмотря на споры и обсуждения, пара доверяет друг другу и умеет защищать свою семью.

Любовь, проверенная временем

Сегодня Ксения Собчак и Константин Богомолов не скрывают: за внешней эксцентричностью их отношений стоит взаимное уважение, поддержка и способность видеть в партнёре прежде всего друга. Их брак пережил немало испытаний и стал примером того, что даже самые скептичные прогнозы можно опровергнуть, если в паре есть искренность и смех.