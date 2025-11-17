Кушанашвили не стал церемониться: критика в адрес Козловского и Петрова прозвучала как удар под дых

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кушанашвили заявил, что хуже Козловского играет лишь Петров
3:06
Шоу-бизнес

Отар Кушанашвили снова отличился своими острыми высказываниями — на этот раз досталось актёрам Даниле Козловскому и Александру Петрову. В новом выпуске своего YouTube-шоу "Каково?!" журналист устроил настоящую словесную атаку на звёзд современного кино, раскритиковав их актёрскую игру и новый сериал с участием Козловского.

Отар Кушанашвили
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Отар Кушанашвили

"Хуже сериала я не видел в жизни"

2 октября состоялась премьера детективного сериала "Бар "Один звонок", где главную роль исполнил Данила Козловский. Проект позиционировали как напряжённый триллер о моральных дилеммах и искуплении, однако Кушанашвили воспринял его совершенно иначе.

"Хуже сериала я не видел в жизни. Я сломался на моменте, когда Данила Козловский вздумал танцевать на барной стойке", — заявил Отар Кушанашвили.

По словам журналиста, просмотр сериала стал для него худшим зрительским опытом за последние годы. Он отметил, что попытки актёра выглядеть естественно и глубоко в кадре производят противоположный эффект — всё кажется наигранным и искусственным.

"Как ученик седьмого класса"

Кушанашвили не ограничился общей критикой и перешёл к сравнению. По его мнению, актёрская манера Козловского напоминает работу школьника, впервые вышедшего на сцену.

"Данила Козловский играет, как ученик седьмого класса средней школы № 15 города Кутаиси", — высмеял артистические усилия актёра обозреватель.

Он также добавил, что в некоторых ролях Александр Петров выглядит не лучше.

"Хуже Данилы Козловского играет только Александр Петров — в отдельных ролях", — высказался Кушанашвили.

Такое заявление вызвало бурное обсуждение среди зрителей шоу. Некоторые поддержали критику, устав от "одних и тех же лиц" в кино, другие посчитали выпад журналиста очередной попыткой привлечь внимание.

Неожиданная похвала блогеру

Интересно, что среди всех актёров Кушанашвили выделил только одного — блогера Егора Шипа, сыгравшего эпизодическую роль. Журналист считает его единственным живым элементом в кадре.

"Он переиграл всех, включая Оксану Акиньшину", — подчеркнул Отар.

Такое заявление стало неожиданностью: обычно критик резко высказывается о тиктокерах и представителях "нового поколения шоу-бизнеса".

Резкие мнения как фирменный стиль

Кушанашвили давно прославился своим бескомпромиссным тоном. Он регулярно критикует российских артистов, считая, что многие из них "утратили вкус к настоящему искусству". Его шоу "Каково?!" набрало популярность именно благодаря подобным эмоциональным выпадам.

Тем не менее каждое заявление журналиста становится инфоповодом — зрители признают, что за его резкостью нередко скрывается точное попадание в суть.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
