Седокова сорвала маску идеальной мамы: одна привычка сына доводит её до предела терпения

Анну Седокову злит, что её сын отнимает у неё телефон

Певица Анна Седокова откровенно рассказала о трудностях материнства и призналась, что не всегда справляется с поведением восьмилетнего сына Гектора. В новом посте артистка поделилась моментами раздражения и бессилия, знакомыми многим родителям.

Фото: flickr.com by sama_ja, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Анна Седокова

Когда материнство испытывает на прочность

Анна Седокова редко говорит о трудностях в семье, но на этот раз не удержалась. Певица призналась, что больше всего её злит привычка сына забирать у неё телефон.

"Больше всего меня расстраивает (бесит) в материнстве, что у меня постоянно забирают телефон. И ещё больше меня бесит, что я никак не могу этому противостоять! У него есть свой телефон и айпад. Но всегда нужен мой", — заявила Анна Седокова.

Звезда отметила, что старается сохранять терпение, но признала — в моменты усталости это сложно. По словам Анны, сын не нуждается в новых гаджетах, однако именно родительский телефон для него всегда кажется "особенным".

Материнские эмоции и чувство вины

Публикация Седоковой вызвала отклик у подписчиков, которые отметили, что её ситуация типична для родителей поколения цифровых детей. Многие признались, что испытывают схожие чувства — раздражение и вину одновременно.

Психологи объясняют: для детей младшего школьного возраста желание пользоваться "взрослыми" гаджетами — способ чувствовать себя ближе к родителям. Однако артисты, как и любые занятые мамы, часто сталкиваются с тем, что подобные ситуации оборачиваются конфликтами.

Непростые отношения с сыном

Анна не скрывает, что отношения с Гектором порой бывают непростыми. Восьмилетний мальчик растёт энергичным и упрямым, и иногда между ними возникают ссоры.

Так, недавно певица поделилась в сторис моментом, когда сын рассердился из-за её видео с букетом от поклонника. Случайно попав в кадр, Гектор закричал, чтобы мама перестала снимать. Этот эпизод вызвал бурное обсуждение среди подписчиков, а сама Седокова призналась, что старается с пониманием относиться к эмоциям ребёнка.

Цифровое поколение и новые вызовы

История Анны Седоковой наглядно показывает, как современные родители сталкиваются с проблемой гаджет-зависимости детей. Особенно остро это проявляется в семьях, где родители активно пользуются соцсетями.

Психологи советуют: чтобы снизить конфликты, стоит установить чёткие правила использования телефонов и планшетов, например, ограничить время экранной активности и чаще проводить время вместе офлайн — читать, гулять, готовить или заниматься спортом.