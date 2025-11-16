Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Быстрое увеличение родинки признано тревожным признаком — дерматологи
Салат "Царь горы" с куриным филе, картофелем и капустой получается сытным
Низкую долю All Inclusive в Таиланде объяснил Морозов директор по обслуживанию
"Мозг" морских ежей устроен совсем не так, как мы думали — учёные
Социологи: кошатники чаще выбирают творческие хобби, чем собачники
Масло с жирностью ниже 82,5 процента остаётся натуральным
Сингапурский доллар становится стабильнее швейцарского франка — BofA Securities
Синнер выиграл у Алькараса, забрав у него победу в Итоговом чемпионате
Разработали новую методику контроля геля от псориаза — РТУ МИРЭА

Скоро станет горячо: уже в январе Дибров сделает шаг, который обсуждать будут очень долго

Адвокат заявил, что знает, с кем Дибров поедет на Бали зимой
3:46
Шоу-бизнес

Адвокат Александр Добровинский выступил в защиту телеведущего Дмитрия Диброва, оказавшегося в центре скандала после публикации откровенного видео. Юрист заявил, что шоумен имеет полное право жить как хочет и не обязан оправдываться перед обществом за свои поступки или поездки. В беседе со StarHit Добровинский также рассказал о новых планах телеведущего, намекнув на предстоящее путешествие, которое, по его словам, "потрясёт общественность".

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

"Человек имеет право жить как хочет"

16 ноября в СМИ появилась информация, что Дмитрий Дибров покинул Россию и отметил день рождения на Бали. Телеведущий действительно отправился на курорт, но, как подчеркнул его адвокат, это было не бегство, а обычный отпуск.

"Как же всех задел предмет Димы Диброва. Теперь каждая поездка на отдых будет окутана тайным смыслом? Дмитрию не надо оправдываться ни перед кем за свои поездки. Человек решил отметить свой день рождения так, как ему хочется", — заявил Александр Добровинский.

Юрист отметил, что его подзащитный не нарушил никаких законов и не обязан объяснять свои действия. Он напомнил, что общественное давление не должно превращать личную жизнь артиста в источник спекуляций.

Новый отпуск с загадочной спутницей

Добровинский также намекнул, что Дибров в ближайшее время снова отправится за границу — не один, а в компании человека, чья личность вызовет бурную реакцию у публики.

"И на январские праздники тоже уедет. И я это точно знаю, даже знаю, с кем. Это ещё раз всех потрясёт. И, возможно, на майские праздники опять улетит. Человек должен в свободной стране жить как хочет, если он не нарушает закон. Свободу Дмитрию Диброву", — подчеркнул адвокат.

Эти слова вызвали волну обсуждений в Сети — поклонники пытаются догадаться, кто именно составит телеведущему компанию в новом путешествии. После развода с Полиной Дибровой, случившегося в сентябре, шоумен не афишировал личную жизнь.

Скандал с видео и общественная реакция

Повышенное внимание к Диброву связано с видео, разлетевшемуся по интернету: на кадрах телеведущий выходит из машины с расстёгнутыми штанами, после чего обнимает таинственную спутницу и уходит вместе с ней. По слухам, они направлялись на вечеринку откровенного характера.

Ролик вызвал бурную реакцию в сети: одни пользователи обвинили артиста в неуместном поведении, другие — в лицемерии, вспоминая его репутацию интеллектуала и ведущего программы "Кто хочет стать миллионером?".

Представитель телеведущего Артур Якобсон признал, что скандал может повлиять на карьеру звезды. Однако официальных заявлений от самого Дмитрия пока не поступало.

Развод и новые страницы жизни

25 сентября стало известно, что Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись после 16 лет брака. В окружении пары утверждали, что причиной разрыва стала измена Полины с женатым другом семьи, предпринимателем Романом Товстиком. После этого телеведущий предпочёл временно уйти из публичного пространства.

Источники, близкие к семье, сообщают, что переломный период дался Дмитрию непросто. Тем не менее последние месяцы он старается сохранять позитивный настрой, активно работает над новыми проектами и всё чаще появляется в компании друзей.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Красота и стиль
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Регулярный силовой тренинг улучшает метаболическую устойчивость
Новости спорта
Регулярный силовой тренинг улучшает метаболическую устойчивость
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Недвижимость
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Как вырастить много зелёного лука в обычном пакете: простой метод для быстрого результата
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
Тайны кошачьей души: эти 3 породы способны на безграничную преданность
Почему одни кроссоверы живут по 20 лет: механика надёжности и поведенческие привычки владельцев
Почему одни кроссоверы живут по 20 лет: механика надёжности и поведенческие привычки владельцев
Последние материалы
Низкую долю All Inclusive в Таиланде объяснил Морозов директор по обслуживанию
"Мозг" морских ежей устроен совсем не так, как мы думали — учёные
Социологи: кошатники чаще выбирают творческие хобби, чем собачники
Масло с жирностью ниже 82,5 процента остаётся натуральным
Сингапурский доллар становится стабильнее швейцарского франка — BofA Securities
Синнер выиграл у Алькараса, забрав у него победу в Итоговом чемпионате
Разработали новую методику контроля геля от псориаза — РТУ МИРЭА
Дилеры заявляют о пустеющих складах и исчезновении скидок — эксперт
Усталость почвы в теплице снижает урожай томатов и огурцов — данные агрономов
Запрет на работы в аварийных домах подтверждён техническим регламентом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.