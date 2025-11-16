Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Невидимый механизм запущен: в отношении Пугачёвой грядёт шаг, который может потрясти страну

Бородин обещает раскрыть всю правду об Алле Пугачёвой
3:40
Шоу-бизнес

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о начале собственного расследования, посвящённого Алле Пугачёвой. Поводом стало недавнее выступление Эдгарда Запашного, который предложил лишить певицу звания народной артистки России. Политический деятель поддержал позицию дрессировщика и пообещал представить публике новые факты о звезде, эмигрировавшей из страны.

Алла Пугачёва
Фото: kremlin.ru by Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Алла Пугачёва

Инициатива Запашного: народный артист против народной артистки

В свежем выпуске своего подкаста Виталий Бородин показал отрывок беседы с Эдгардом Запашным. В интервью артист цирка резко высказался о поведении и публичных заявлениях Аллы Пугачёвой. Он уверен, что после недавнего интервью Пугачёва больше не имеет права носить звание народной артистки РФ, и добавил, что певицу стоит признать иноагентом.

Поддержка от Виталия Бородина

Бородин не только поддержал коллегу, но и заявил, что намерен довести вопрос до конца. По его мнению, ситуация с Аллой Пугачёвой — показатель того, что в обществе до сих пор закрывают глаза на действия тех, кто "дискредитирует" Россию, оставаясь при этом с почётными званиями.

"Согласен полностью: пока в России не возбудят уголовное дело против Пугачёвой, ничего не поменяется. Мы так и будем делать вид, что ничего не происходит, а Запад продолжит вносить раскол в наше общество через таких Пугачёвых", — заявил Виталий Бородин.

Политик подчеркнул, что готовит собственное расследование, в котором, по его словам, "раскроет правду, которую люди не знали". Он пообещал представить результаты в ближайшее время.

"В ближайшее время выйдет наше расследование, там будет всё, что люди не знали о ней. Все всё увидят", — заявил Виталий Бородин.

Эмиграция Пугачёвой и реакция общества

Напомним, в 2022 году Алла Пугачёва вместе с семьёй уехала в Израиль. Это решение вызвало широкий общественный резонанс. Певица не раз заявляла, что считает себя патриоткой, но не может принимать атмосферу нетерпимости.

В одном из своих комментариев она резко ответила критикам, назвав их "холопами и рабами". Позже, в 2023 году, артистка ненадолго вернулась в Россию для записи новых песен, однако на постоянное место жительства не осталась.

Возможные последствия инициативы

Слова Запашного и Бородина уже вызвали активное обсуждение в Сети. Пользователи разделились: одни считают, что почётные звания действительно должны носить лишь те, кто "остаётся с Родиной", другие видят в этом политическую расправу над артистами, которые имеют собственное мнение.

При этом юристы напоминают: лишить звания народного артиста можно только решением президента РФ и при наличии серьёзных оснований, подтверждённых официальными структурами.

Кто такой Виталий Бородин

Виталий Бородин — глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Ранее он уже выступал с громкими инициативами, касающимися расследований против публичных персон, включая журналистов, блогеров и представителей шоу-бизнеса. Его деятельность регулярно вызывает дискуссии в медиа: одни считают Бородина борцом за нравственность, другие — популистом, использующим громкие имена для привлечения внимания к политическим темам.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
